В Кирове реализован проект, помогающий особенным детям заниматься спортом

В Кирове уже несколько лет активно развивается детский инклюзивный спорт. В

нем вместе, на равных тренируются нормотипичные дети и ребята с особенностями

здоровья. В инклюзивном спорте важна не столько победа и результат, сколько включение

особенных детей в обычную жизнь, расширение их возможностей.

БЕЗ ГРАНИЦ

В текущем учебном году в рамках проекта «Инклюзивные тренировки: новый

формат» состоялось более 1000 занятий. Их провели в АНО «Спортивный клуб для детей

и подростков с особенностями развития «Без границ» благодаря поддержке Фонда

президентских грантов.

Цель проекта - сделать спортивную инклюзию доступной для детей с разными и

сложными диагнозами. В клубе по опыту знают, что инклюзивные тренировки дают

отличный реабилитационный эффект: их здесь проводят с 2020 года. Но некоторым

особенным ребятам трудно сразу заниматься с нормотипичными детьми - необходима

предварительная подготовка. А также изменение формата занятий на более щадящие: в

малых группах, вместе с родителями, в игровой форме, с применением VR.

Занятия в проекте «Инклюзивные тренировки: новый формат» идут по нескольким

видам спорта: футбол, баскетбол, вольтижировка (конный спорт), общая физическая

подготовка. Замечательные результаты дали тренировки по адаптивному тхэквондо. От

традиционного варианта единоборства оно отличается тем, что вместо спаррингов

спортсмены показывают индивидуальные или командные комплексы - хьенги и имитацию

техники.

За два года тхэквондисты клуба «Без границ» завоевали более 30 медалей! В этом

сезоне их копилку пополнили победы на международных соревнованиях «Кубок мира» в

Казани, Чемпионате и первенстве России по тхэквондо ГТФ в Сочи, Чемпионате и

первенстве ПФО по тхэквондо ГТФ в Ижевске, командных соревнованиях ПФО в Москве.

- Мы хотим, чтобы ребята, изучая на географии города, все чаще могли сказать:

«Здесь я был на соревнованиях и привез медаль!», - говорит Юлия Шишкина,

руководитель клуба. - Радуемся, что дети живут обычной спортивной жизнью:

тренировки, соревнования, новые площадки, новые соперники. Все это помогает им

развиваться и двигаться вперед!».

Никита Махнев второй год занимается в клубе «Без границ», а теперь и в

спортивной школе «Юность», в группе детей без особенностей развития. Мальчик уже

получил желтый пояс. В октябре на фестивале по техническому комплексу пхумсэ «Будь

здоров» он выступал наравне с нормотипичными детьми и занял 3 место!

Юлия Шишкина отмечает: Никита - пример того, что все мы разные и все равны в

возможностях заниматься спортом, учиться, развиваться, общаться, дружить. Будет

здорово, если появится еще больше таких коллективов и групп, которые готовы

принимать и понимать всех детей, без исключения.

«МЫ ВМЕСТЕ - ЗНАЧИТ, РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ!»

Тренировки по тхэквондо ведет Елизавета Вылегжанина - кандидат в мастера

спорта, обладатель черного пояса (1 дан) и более 40 медалей всероссийских соревнований

и турниров ПФО.

Елизавета признается, что поначалу работать в клубе «Без границ» было тяжело.

Но она терпеливо набиралась опыта и повышала квалификацию в Москве, Кирове и

Казани - изучала разные аспекты тренировок и общения с ребятами, имеющими

различные диагнозы.

- Я считаю, что работа с особенными детьми - мое призвание, - делится Елизавета. -

Это настоящие чемпионы! Достаточно посмотреть, как они выкладываются на

тренировках, выступают на соревнованиях, сдают аттестации. В нашей дружной команде

тхэквондо зажигаются маленькие звездочки, которыми мотивируюсь и я.

Также в проекте «Инклюзивные тренировки: новый формат» проходят семейные

занятия. Они помогают детям адаптироваться к новой обстановке клуба и нравятся

родителям.

Наталья Киселева, тренер по общей физической подготовке отмечает: на этих

занятиях дети тренируются очень усердно. А родители их во всем поддерживают. Совсем

скоро дети будут готовы сами, без помощи взрослых соревноваться друг с другом. В

марте уже провели семейные соревнования: родители были рядом с детьми, волонтеры

помогали, тренеры поддерживали. «Мы вместе - значит, результат будет!».

Наталья более 30 лет преподает в ВятГУ, имеет звание доцента и степень

кандидата биологических наук. Она второй год работает в клубе «Без границ» и

признается, что здесь нашла себя.

- Многие не понимают, как можно работать с особенными детьми, - говорит

Наталья. - Но у каждого свое призвание в этой жизни. Я наконец нашла то дело, которое

удовлетворяет всем моим требованиям: любить, помогать, видеть результат. Я стараюсь,

чтобы дети клуба «Без границ» стали самостоятельными в будущем и могли

реализоваться в жизни.

За этот год юные спортсмены научились работать в команде, привыкли к

коллективу и занятиям, освоили правила и движения. Проект «Инклюзивные тренировки:

новый формат» закончился соревнованиями и выступлениями. 11 мая ребята показали

свои умения на IV Фестивале адаптивных видов, проходившем в ВятГУ. Там же для всех

желающих тренеры провели мастер-классы по мини-гольфу, вольтижировке, тхэквондо,

баскетболу и общей физической подготовке.