В Кирове реализован проект, помогающий особенным детям заниматься спортом

В Кирове уже несколько лет активно развивается детский инклюзивный спорт. В
нем вместе, на равных тренируются нормотипичные дети и ребята с особенностями
здоровья. В инклюзивном спорте важна не столько победа и результат, сколько включение
особенных детей в обычную жизнь, расширение их возможностей.
БЕЗ ГРАНИЦ
В текущем учебном году в рамках проекта «Инклюзивные тренировки: новый
формат» состоялось более 1000 занятий. Их провели в АНО «Спортивный клуб для детей
и подростков с особенностями развития «Без границ» благодаря поддержке Фонда
президентских грантов.
Цель проекта - сделать спортивную инклюзию доступной для детей с разными и
сложными диагнозами. В клубе по опыту знают, что инклюзивные тренировки дают
отличный реабилитационный эффект: их здесь проводят с 2020 года. Но некоторым
особенным ребятам трудно сразу заниматься с нормотипичными детьми - необходима
предварительная подготовка. А также изменение формата занятий на более щадящие: в
малых группах, вместе с родителями, в игровой форме, с применением VR.
Занятия в проекте «Инклюзивные тренировки: новый формат» идут по нескольким
видам спорта: футбол, баскетбол, вольтижировка (конный спорт), общая физическая
подготовка. Замечательные результаты дали тренировки по адаптивному тхэквондо. От
традиционного варианта единоборства оно отличается тем, что вместо спаррингов
спортсмены показывают индивидуальные или командные комплексы - хьенги и имитацию
техники.
За два года тхэквондисты клуба «Без границ» завоевали более 30 медалей! В этом
сезоне их копилку пополнили победы на международных соревнованиях «Кубок мира» в
Казани, Чемпионате и первенстве России по тхэквондо ГТФ в Сочи, Чемпионате и
первенстве ПФО по тхэквондо ГТФ в Ижевске, командных соревнованиях ПФО в Москве.
- Мы хотим, чтобы ребята, изучая на географии города, все чаще могли сказать:
«Здесь я был на соревнованиях и привез медаль!», - говорит Юлия Шишкина,
руководитель клуба. - Радуемся, что дети живут обычной спортивной жизнью:
тренировки, соревнования, новые площадки, новые соперники. Все это помогает им
развиваться и двигаться вперед!».
Никита Махнев второй год занимается в клубе «Без границ», а теперь и в
спортивной школе «Юность», в группе детей без особенностей развития. Мальчик уже
получил желтый пояс. В октябре на фестивале по техническому комплексу пхумсэ «Будь
здоров» он выступал наравне с нормотипичными детьми и занял 3 место!
Юлия Шишкина отмечает: Никита - пример того, что все мы разные и все равны в
возможностях заниматься спортом, учиться, развиваться, общаться, дружить. Будет
здорово, если появится еще больше таких коллективов и групп, которые готовы
принимать и понимать всех детей, без исключения.
«МЫ ВМЕСТЕ - ЗНАЧИТ, РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ!»
Тренировки по тхэквондо ведет Елизавета Вылегжанина - кандидат в мастера
спорта, обладатель черного пояса (1 дан) и более 40 медалей всероссийских соревнований
и турниров ПФО.
Елизавета признается, что поначалу работать в клубе «Без границ» было тяжело.
Но она терпеливо набиралась опыта и повышала квалификацию в Москве, Кирове и
Казани - изучала разные аспекты тренировок и общения с ребятами, имеющими
различные диагнозы.
- Я считаю, что работа с особенными детьми - мое призвание, - делится Елизавета. -
Это настоящие чемпионы! Достаточно посмотреть, как они выкладываются на
тренировках, выступают на соревнованиях, сдают аттестации. В нашей дружной команде
тхэквондо зажигаются маленькие звездочки, которыми мотивируюсь и я.
Также в проекте «Инклюзивные тренировки: новый формат» проходят семейные
занятия. Они помогают детям адаптироваться к новой обстановке клуба и нравятся
родителям.
Наталья Киселева, тренер по общей физической подготовке отмечает: на этих
занятиях дети тренируются очень усердно. А родители их во всем поддерживают. Совсем
скоро дети будут готовы сами, без помощи взрослых соревноваться друг с другом. В
марте уже провели семейные соревнования: родители были рядом с детьми, волонтеры
помогали, тренеры поддерживали. «Мы вместе - значит, результат будет!».
Наталья более 30 лет преподает в ВятГУ, имеет звание доцента и степень
кандидата биологических наук. Она второй год работает в клубе «Без границ» и
признается, что здесь нашла себя.
- Многие не понимают, как можно работать с особенными детьми, - говорит
Наталья. - Но у каждого свое призвание в этой жизни. Я наконец нашла то дело, которое
удовлетворяет всем моим требованиям: любить, помогать, видеть результат. Я стараюсь,
чтобы дети клуба «Без границ» стали самостоятельными в будущем и могли
реализоваться в жизни.
За этот год юные спортсмены научились работать в команде, привыкли к
коллективу и занятиям, освоили правила и движения. Проект «Инклюзивные тренировки:
новый формат» закончился соревнованиями и выступлениями. 11 мая ребята показали
свои умения на IV Фестивале адаптивных видов, проходившем в ВятГУ. Там же для всех
желающих тренеры провели мастер-классы по мини-гольфу, вольтижировке, тхэквондо,
баскетболу и общей физической подготовке.