В Кирове техникум не выплатил сироте положенные по закону средства

Интересы потерпевшего в суде представляла его сестра Татьяна Гаврилова. Фото предоставлено героиней публикации

В Кирове сирота не смог получить положенную ему по закону выплату. После окончания училища на счет молодого человека должно было поступить более двух миллионов рублей.

Восстановить нарушенные права кировчанину удалось только через суд спустя почти 25 лет. Правда вместо 2 млн 900 тысяч рублей потерпевший может получить только 2900 рублей.

Подробнее о случившемся «Комсомолке» рассказала сестра сироты Татьяна Гаврилова - доверенное лицо мужчины в суде.

ДЕНЬГИ ПОЛУЧИЛ ТОЛЬКО ПО ДОКУМЕНТАМ

Мать Василия лишили родительских прав, поэтому ребенок рос в детском доме Котельнича, а затем Уржума. В 1996 году молодой человек поступил в ПТУ №18 в Кирове по специальности «строительный столяр, плотник». После окончания техникума ушел служить в армию.

О дополнительных выплатах для сирот кировчанин узнал от сестры в августе 2022 года. Как выяснилось, во время обучения студенту была положена денежная компенсация взамен одежды и обуви. Ее размер составляет 2 миллиона 900 тысяч рублей.

- В постановлении правительства о мерах по соцзащите детей-сирот говорится, что при трудоустройстве на предприятия, в учреждения и организации они обеспечиваются одеждой, обувью и мягким инвентарем, - пояснила представительница интересов кировчанина в суде Татьяна. - При этом руководители учебных заведений могут вместо вещей по желанию выпускников выдавать им денежную компенсацию. То есть перечислять средства в качестве вклада на имя сироты.

Интересно, что сразу после армии молодой человек обращался к руководству ПТУ с вопросом, какие выплаты он может получить согласно закону. Однако, по словам Татьяны, в училище кировчанину выдали сберкнижку, на счету которой находилось только 2500 рублей.

Когда же мужчина узнал, какую сумму должен был получить на самом деле, то в очередной раз обратился уже не только в техникум, но и направил обращение в региональное министерство образования и прокуратуру Октябрьского района города Кирова. Кировчанин потребовал разобраться, по какой причине ему не выплатили деньги.

Как отметила представительница потерпевшего, во время проверки вскрылось, что согласно приказу по училищу Василий сумму якобы получил. Правда только на бумаге. В действительности сирота обещанные средства так и не увидел. Иные документы, подтверждающие этот факт, отсутствовали в связи с истечением срока хранения.

Согласно приказу по училищу Василий сумму якобы получил. Фото предоставлено героиней публикации

Доказать, что выдача компенсации на самом деле не состоялась, удалось с помощью запроса в банк. Учреждение подтвердило, что на книжку сироте подобных сумм не поступало.

С РЕШЕНИЕМ СУДА НЕ СОГЛАСЕН

В результате Октябрьский районный суд удовлетворил требование прокурора. А именно - взыскать с техникума в пользу мужчины денежную компенсацию. Вот только суд посчитал, что с учетом инфляции выплата вместо 2 миллионов 900 тысяч должна составлять 2900 рублей.

- Потерпевший с решением суда не согласен, деньги он забирать не стал, - сообщила Татьяна Гаврилова. - Я считаю, что сумма 2900 рублей не соответствует федеральному закону №159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Необходимо обратиться с жалобой в коллегию судей, но сирота уже устал от судов.

Прокуратура требовала взыскать в пользу сироты 2 миллиона 900 тысяч рублей. Фото предоставлено героиней публикации

По мнению сестры потерпевшего, большая проблема также заключается в том, что сироты в принципе не проинформированы о том, какие выплаты им положены. Компенсации при этом нередко имеют заявительный характер.

- Сироты не знают, на какие деньги могут рассчитывать и не требуют их, - отметила кировчанка. - Например, как в нашем случае, чтобы получить выплату, нужно было написать заявление. Иначе средства остаются у государства.

Помимо этого, Татьяна отметила, что сложности возникли и из-за того, что установленная сумма поступила на баланс учебного заведения с нарушением срока. По уточнению кировчанки, согласно закону деньги должны были прийти не позднее следующего дня после окончания молодым человеком училища.

- Деньги для сироты пришли на баланс техникума только в августе, - пояснила доверенное лицо сироты. - Он же выпустился из училища в июне.

По решению суда мужчина может получить только 2900 рублей. Фото предоставлено героиней публикации

Татьяна Гаврилова считает, что в подобной ситуации могли оказаться и другие выпускники. По словам кировчанки, она опросила нескольких сирот, которые утверждают, что не знали о существовании указанной выше выплаты.