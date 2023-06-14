Как обезопасить ребенка на улице: несложные, но важные правила для кировчан и их детей

Ребенок должен знать основные правила поведения на улице - в том числе о «безопасных взрослых» и о том, что с незнакомыми нельзя никуда уходить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето - пора активностей и прогулок. В особенности это касается детей, у которых начинается время веселья и безделья. К сожалению, никто не застрахован от несчастных случаев, в основном - как раз ребят, которые не могут постоять за себя. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» напоминает простые правила поведения на улице, которым должен следовать каждый ребенок и взрослый.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ?

Дети могут потеряться даже в ходе прогулки с родителями - свернул не туда, побежал за кошкой, увидел что-то интересное… В таком случае поможет правило «трех О», которое ребенок должен заучить с родителями:

- остановись там, где потерялся;

- оглянись внимательно по сторонам;

- окрикни своих родителей очень громко.

Ребенок должен понимать: всегда ищут взрослые, не дети. В попытках найти родителей он может еще больше усложнить ситуацию. Поэтому ему стоит просто стоять на месте.

Иногда бывают случаи, когда ребенку приходится обратиться за помощью. Он должен понимать, что есть только три вида «безопасных взрослых» - это сотрудники полиции, взрослые с другими детьми и сотрудники магазинов. К другим людям обращаться нельзя! Как и уходить с ними - ни в коем случае.

- Четко обрисуйте для ребенка круг людей, с которыми он может уходить. Их не должно быть много - ведь ему нужно запомнить каждого. Помните, это должны быть люди, которым вы не побоитесь доверить жизнь вашего малыша. Во всех остальных случаях ребенок должен спросить у вас разрешение, даже если этого человека он знает с рождения, - поясняют волонтеры.

ТЕЛЕФОН ПОМОЖЕТ

Ребенок обязательно должен знать ваш номер телефона. Помогите ему выучить его наизусть. Однако не следует забывать, что в панике от ситуации (а она может быть любой) чадо может его забыть, поэтому в карманы положите записки с номерами родителей. Кроме того, так ребенок сможет попросить «безопасных взрослых» позвонить вам, а вы уже заберете свое чадо оттуда, где оно потерялось.

Еще одно правило - придумать слово-пароль, которое будете знать только вы и ваш ребенок. С его помощью малыш поймет, что общается по телефону именно с вами. Пароль должен быть легким, чтобы и родители, и дети смогли его запомнить.

- Помните эти простые правила, повторяйте их как можно чаще, и тогда ваши прогулки по городу будут приносить только удовольствие! - добавляют волонтеры «Лиза Алерт».