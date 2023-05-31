Афиша мероприятий на День защиты детей 1 июня 2023 года в Кирове: концерты, фестивали, мастер-классы

Для юных кировчан организуют конкурсы, флешмобы, концерты. Фото: Мария АНАНОВА

1 июня в Кирове отметят День защиты детей. Во всех районах города состоятся флешмобы, мастер-классы, экскурсии, конкурсы, концерты и многое другое. «Комсомолка» узнала, какие мероприятия пройдут в этот день и куда кировчане смогут сходить всей семьей.

ФЕСТИВАЛИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 1 ИЮНЯ В КИРОВЕ

В Кочуровском парке в 11.00 состоится фестиваль «Счастье в ладошках». На нем посетителей ожидают аниматоры, игры с детьми, розыгрыши и подарки, а также номера в исполнении творческих коллективов юных кировчан. В парке будут работать интерактивные площадки для ребят и их родителей. Событие начнется с традиционного детского флешмоба.

На городском пляже «Титаник» с 17.00 до 20.00 пройдет фестиваль воздушных змеев. В его рамках посетителей ждут мастер-классы, фотозоны и арт-инсталляции из вторсырья, интерактивные площадки для всей семьи. На сцене фестиваля выступят молодые таланты Кирова и группы «Кудри» и «Энергия Солнца». Вход бесплатный.

В Порошино на площадке местного ДК в 15.00 стартует игровая программа «Секретный чемоданчик». Юные кировчане смогут отправиться в сказочное путешествие.

КОНЦЕРТЫ И ИГРЫ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В КИРОВЕ

В ДК «Маяк» в 10.00 запланирован праздничный концерт «Детство - это я и ты». Посетители увидят творческие номера ансамблей народного и эстрадного танца, хореографической, вокальной и театральной студий. На сцене также выступят и другие артисты.

На летней площадке Лянгасовской детской школы искусств в 17.30 состоится концерт с музыкальными и хореографическими номерами. В финале детей ждет развлекательная программа - конкурсы, эстафеты и подвижные игры.

ШКОЛЫ И МУЗЕИ ОТКРОЮТ СВОИ ДВЕРИ 1 ИЮНЯ В КИРОВЕ

1 июня юные кировчане и их родители смогут бесплатно посетить Кировский городской зоологический музей. Для них организуют выставки и настольные игры. А детская музыкальная школа №1 в этот день откроет летнюю творческую школу для учащихся 1-8 классов всех отделений. В течение трех недель их будут учить петь, танцевать, ставить спектакли, играть на разных инструментах. Кроме того, они смогут узнать много нового о своем городе.