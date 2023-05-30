Он одинок в собственной стране. В Кирове прошла премьера спектакля «Монарх»

ФОТО: Кировский Драмтеатр

В последних числах мая 2023 года на большой сцене Кировского драмтеатра прошли премьерные показы спектакля «Монарх: хроника любви и власти» по пьесе Эллис Рейчел в постановке Игоря Лысова.

Постановка не оставила зрителей равнодушными: за несколько часов погружения в интриги королевского двора у кировчан нашлась возможность и посмеяться, и подумать, и поанализировать, и поплакать.

СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ...

Спектакль повествует о двадцати пяти годах правления Генриха VIII - с 1509 года короля Англии и повелителя Ирландии, второго британского монарха из династии Тюдоров.

ФОТО: Кировский Драмтеатр

Король запомнился потомкам количеством своих жен - их было шесть. Одна за другой они уходили либо на казнь, либо попадали в заточение в Тауэр. Постоянная смена фавориток монарха, интриги двора, инициированная королем реформа церкви оказались серьезной ареной для политической борьбы и привели на плаху и ряд его близких соратников, среди которых был, например, философ-гуманист Томас Мор.

Король Генрих VIII, наделенный неограниченной силой абсолютизма, мучается вопросами: «Что такое власть? Как ей распорядиться?» Отчаяние и одиночество толкают монарха на безрассудные приказы. Равенство государя и Бога приносит Англии горе и разрушение.

ФОТО: Кировский Драмтеатр

В одной из сцен спектакль мгновенно превращается в фарс. Головы летят с плеч одна за другой, жены Генриха меняются на следующую в день казни или смерти предыдущей, двор и окружение не скрывают своего отвращения к королю. Финал спектакля звучит как приговор некогда прекрасному и мудрому монарху…

НЕОБЫЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Пьеса (оригинальное название «Блудница») написана в 1969 году английской исследовательницей хроники правления Тюдоров Эллис Рейчел. Постановщик спектакля и переводчик пьесы с английского - Игорь Лысов, художественный руководитель Кировского драмтеатра.

От постановки невозможно было оторваться: с первой сцены артисты держали внимание зрителя, который старался не упустить ни одной детали. Юрий Мазуренко, исполнивший роль Генриха VIII, по-своему взрослел на протяжение всего спектакля.

ФОТО: Кировский Драмтеатр

Изюминкой спектакля стало участие артисток шоу-балета Dolce Vita, которые специально для постановки обучились игре на барабанах.

ОТЗЫВЫ

Постановка кировчанам понравилась:

- Зрелище масштабное, потрясающие костюмы, музыкальное сопровождение интересное. Все играли по -настоящему! Дрожь Елены Чугуй на эшафоте, перевоплощение Анастасии Скопцовой из юной девы в сильную львицу, все дамы истинные королевы! Мужские партии это отдельные овации. Все, без исключения. Все!

- Изумительный спектакль! « ВЕРЮ!» Режиссеру «Браво!» Актеры выложились на полную катушку. На монологе Екатерины Арагонской перед отравлением я плакала - такая энергетика!

- Очень впечатлили декорации. Великолепно. Барабаны - гениальное решение. Девочки барабанщицы - огонь. Ждем следующих премьер.