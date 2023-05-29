«Получить поддержку, чтобы остаться трезвым хотя бы сегодня»: В Кирове 25 лет существует Содружество анонимных алкоголиков

Чаще всего на встречи приходят люди среднего возраста, которые столкнулись с серьезными проблемами из-за употребления спиртного. Фото: предоставлено героиней публикации

Екатерина находится в ремиссии 11 лет и 11 месяцев. Кировчанка обратилась за помощью в Содружество анонимных алкоголиков, когда потеряла работу, а выходить из запоев без капельниц уже не удавалось. Девушка рассказала «КП-Киров», как объединение помогает горожанам справляться с зависимостью.

«ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ КАЗАЛАСЬ МНЕ УЖАСНОЙ»

По словам Екатерины, пить она начала довольно рано, и к 25 годам уже была «абсолютно сформировавшимся алкоголиком». Девушка могла пропадать в запоях несколько дней подряд, из-за чего потеряла работу. Постепенно кировчанке перестало хватать денег на относительно нормальный алкоголь, и ей пришлось перейти на аптечные варианты.

- Я выходила из запоев только при помощи капельницы, - поделилась героиня публикации. - Меня пытались лечить, отправляли в психиатрическую клинику, но безуспешно. В последний год перед обращением в Содружество меня и моего ребенка уже полностью содержала мама.

Один из дней в очередном запое стал для Екатерины переломным. Кировчанка воспоминает, что утром еле-еле отвела ребенка в садик и на последние деньги с детских пособий купила водку. Распить ее решила в гостях у собутыльницы. По дороге домой девушка заметила, что оставила в квартире свой мобильник. Но когда она вернулась, знакомая возвращать телефон отказалась.

- На самом деле бывали дни и похуже, - отметила участница Содружества. - Но именно в этот момент пришло осознание, в каком состоянии я нахожусь, и как это сказывается на ребенке. Так, я пришла к тому, что больше не хочу пить. Но как это сделать, я не понимала. Трезвая жизнь казалась мне ужасной.

Тогда девушка решила обратиться за помощью и в интернете нашла информацию о Содружестве анонимных алкоголиков. По словам Екатерины, она начала посещать группы и ощутила большую поддержку. Для девушки было важно видеть, что люди вокруг нее не пьют, и при этом живут радостной жизнью, делятся своим опытом. Кировчанка решила: «Раз у них получилось, то и мне стоит попробовать». Так, постепенно начался путь героини публикации к выздоровлению.

«У НАС ЕСТЬ ПРИМЕРЫ 25 ЛЕТ ТРЕЗВОСТИ»

Участница объединения отметила, что Содружество анонимных алкоголиков существует в Кирове уже более 25 лет. Чаще всего на встречи приходят люди среднего возраста, которые столкнулись с серьезными проблемами из-за употребления спиртного. Нередко это потеря семьи или работы, аварии, лишение водительских прав, болезни.

- Хочу отметить тенденцию, что в последнее время к нам приходит много молодых людей, - добавила Екатерина. - Очень важно, что уже в таком возрасте люди начинают осознавать свою зависимость. С другой стороны, они относятся ко встречам менее серьезно, потому что пока по-настоящему не столкнулись со сложностями.

Кировчане в формате встреч работают над выздоровлением по программе «12 шагов». Ее основная задача заключается в изменении алгоритма мышления зависимого. На собраниях пришедшие делятся собственным опытом и переживаниями. При необходимости программу можно проходить вместе с наставником. Кроме того, в Содружестве спланирована досуговая деятельность. Участники собраний проводят концерты, походы, дискотеки и другие события.

- Программа «12 шагов» хорошо известна во всем мире, - рассказала Екатерина. - Например, в Америке работает около 700 тысяч таких групп. Более того, по решению суда прохождение этой программы является обязательным. Хочу отметить, что у нас эта история абсолютно добровольная. Мы не ведем никаких списков, не собираем данные, не отмечаем приходящих и уходящих.

При этом новичков просят соблюдать определенные рекомендации. Так, новым участникам по возможности советуют посещать встречи ежедневно в течение трех месяцев. Опыт других зависимых показывает, что именно этот срок требуется для того, чтобы человек вошел в стойкую ремиссию. Затем, когда участнику группы становится легче, он может ходить на собрания уже не каждый день.

- В любом городе страны можно найти такую группу, оказаться в среде понимающих людей и получить поддержку, чтобы остаться трезвым хотя бы сегодня, - отметила Екатерина. - И вот так, день за днем, неделя за неделей человек приходит в ремиссию и постепенно возвращается к нормальной жизни. У нас есть примеры более 25 лет трезвости. И это на самом деле удивительно, потому что алкоголизм считается неизлечимым смертельным и прогрессирующим заболеванием. Никакие медикаментозные препараты не могут решить проблему наверняка.

В Содружестве оказывают помощь также и созависимым. То есть тем людям, чьи близкие страдают алкогольной зависимостью. По словам Екатерины, нередко такой человек оказывается полностью сосредоточен на жизни другого, постоянно «кружит вокруг него, пытается решить чужие проблемы». Поэтому родственникам зависимых также требуется помощь, чтобы принять тот факт, что болезнь близкого человека не является его ответственностью.

- Я по-прежнему посещаю группы и теперь сама работаю над тем, чтобы поддерживать существование нашего объединения, - подытожила Екатерина. - Для меня важно, чтобы двери для новичков всегда были открыты. Мы проводим наши собрания в библиотеке имени Герцена. Кроме того, кировская организация «Рука помощи 43» предоставила нам возможность проводить группы на базе их дневного центра.

Обратиться за помощью можно в группу Содружества анонимных алкоголиков по ссылке. Телефон: +7 (922) 662-72-80.