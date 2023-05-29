В некоторые дни кировчане все же смогут насладиться теплой и ясной погодой. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

За окном безрадостная картина, но это ненадолго! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 29 мая по 2 июня.

Понедельник, 29 мая

Температура воздуха в этот день не превысит +17 градусов. С самого утра ожидается небольшой дождь, который прекратится после 9 часов. Погода будет преимущественно облачная. Порывы ветра в этот день могут достигнуть 11 м/с. Атмосферное давление в течение дня поднимется с 744 до 749 мм ртутного столба.

Вторник, 30 мая

На улице потеплеет до +22 градусов. С самого утра будет сиять солнце, но с полудня на небо набегут тучки. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не будет. Ветер стихнет, порывы составят максимум 4 м/с. Атмосферное давление к ночи снизится с 751 до 747 мм ртутного столба.

Среда, 31 мая

Снова похолодает: столбики термометров покажут отметку в +17 градусов максимум. Ранним утром и поздним вечером ожидается дождь, в основном же осадков в течение дня не будет. Сильного ветра не ожидается, порывы составят 4-5 м/с. Атмосферное давление в течение дня упадет до 740-741 мм ртутного столба.

Четверг, 1 июня

В первый день лета ожидается потепление до +20 и облачную, местами солнечную, погоду. Осадков в этот день не прогнозируется. Порывы ветра могут составить до 8 м/с. Атмосферное давление остановится на отметке в 743 мм ртутного столба.

Пятница, 2 июня

В последний день рабочей недели столбики термометров доползут до отметки в +23 градуса. Ожидается преимущественно ясная, солнечная погода без осадков. Ветер успокоится, порывы составят максимум 5 м/с. Атмосферное давление в течение дня плавно снизится с 744 до 742 мм ртутного столба.