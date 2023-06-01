Что делать, если жарко: советы кировского Роспотребнадзора

Пейте больше воды и чая, выбирайте светлую легкую одежду и не забывайте о головных уборах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весна в Кировской области была непривычно теплой. Лето ожидается таким же: на улице зачастую будет жарко, а в квартирах - душно.

«КП - Киров» делится советами Роспотребнадзора о том, как легче перенести жару и духоту.

ЧЕМ ОПАСНА ЖАРА?

Повышенная температура воздуха опасна для многих людей. Она может негативно отражаться на здоровье: обострять хронические заболевания, приводить к перегреву организма и ухудшению самочувствия.

Солнечный и тепловой удар тоже никто не отменял. Как и солнечные ожоги у тех, кто долго находится на открытом воздухе, не защищая кожу одеждой или специальными кремами.

Частые спутники жары - проблемы с дыханием, сердцем и сосудами.

С особым вниманием стоит отнестись к состоянию новорожденных детей и малышей младше 1 года: сильная жара, как и сильный холод, могут непредсказуемо влиять на них.

ПРАВИЛА ПИТАНИЯ В ЖАРУ

Потребность в энергии в теплую погоду снижается. Поэтому на лето эксперты рекомендуют менее калорийное меню:

- откажитесь от жирной пищи

- сведите к минимуму потребление мяса

- больше ешьте рыбу и морепродукты

- не стоит налегать на копченые, жареные и скоропортящиеся продукты.

В пиковые часы жары (обычно 13 - 17 часов) лучше не есть: перенесите приемы пищи на утро и вечер.

Профилактика обезвоживания тоже очень важна. Для соблюдения водного баланса рекомендуют выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Можно и больше, если у вас нет проблем с почками, сердцем и сосудами. Чай, минералка, вода, морс и кисломолочные продукты, отвары из сухофруктов летом лучше, чем газировка, сладкие напитки, алкоголь и энергетики. А для поддержания иммунитета очень нужны свежие овощи и фрукты.

ДОМА, В ТРАНСПОРТЕ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

- снизьте до минимума физические нагрузки

- не находитесь на улице слишком долго. Особенно днем, в районе обеда

- обязательно проветривайте помещения. Неплохой вариант - открытые форточки, а плюсом - включенный вентилятор или кондиционер

- отдавайте предпочтение легкой светлой одежде из натуральных тканей. Ворот не должен быть тугим. Головной убор - тоже хорошо (летняя шляпа, панама и пр.). На глаза - солнцезащитные очки, в руку - зонтик

- хотя бы раз в день рекомендуют принять прохладный душ

- автобус утром или вечером - нормально. Днем же там слишком жарко, вам может стать плохо. В дневные часы лучше выбирать такси или пешие маршруты

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕГРЕВА У ДЕТЕЙ

- прогулки - до 11 часов дня, после лучше оставаться в помещениях. Новый выход на улицу лучше запланировать на 17 часов или более позднее время

- одежда - легкая и свободная. На голову нужен светлый головной убор из натурального материала

- на прогулку обязательно возьмите с собой воду. И поите ребенка чаще, чем обычно. Но не давайте ему слишком холодные напитки, особенно со льдом

- активные игры в жару не должны быть частыми

- в рационе должны быть овощи, фрукты, паровые и отварные блюда. Остальное рекомендуют исключить

- кровать ребенка не должна быть под кондиционером или рядом с вентилятором