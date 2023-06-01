Что делать, если жарко: советы кировского Роспотребнадзора

Пейте больше воды и чая, выбирайте светлую легкую одежду и не забывайте о головных уборах
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Весна в Кировской области была непривычно теплой. Лето ожидается таким же: на улице зачастую будет жарко, а в квартирах - душно.
«КП - Киров» делится советами Роспотребнадзора о том, как легче перенести жару и духоту.
ЧЕМ ОПАСНА ЖАРА?
Повышенная температура воздуха опасна для многих людей. Она может негативно отражаться на здоровье: обострять хронические заболевания, приводить к перегреву организма и ухудшению самочувствия.
Солнечный и тепловой удар тоже никто не отменял. Как и солнечные ожоги у тех, кто долго находится на открытом воздухе, не защищая кожу одеждой или специальными кремами.
Частые спутники жары - проблемы с дыханием, сердцем и сосудами.
С особым вниманием стоит отнестись к состоянию новорожденных детей и малышей младше 1 года: сильная жара, как и сильный холод, могут непредсказуемо влиять на них.
ПРАВИЛА ПИТАНИЯ В ЖАРУ
Потребность в энергии в теплую погоду снижается. Поэтому на лето эксперты рекомендуют менее калорийное меню:
- откажитесь от жирной пищи
- сведите к минимуму потребление мяса
- больше ешьте рыбу и морепродукты
- не стоит налегать на копченые, жареные и скоропортящиеся продукты.
В пиковые часы жары (обычно 13 - 17 часов) лучше не есть: перенесите приемы пищи на утро и вечер.
Профилактика обезвоживания тоже очень важна. Для соблюдения водного баланса рекомендуют выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Можно и больше, если у вас нет проблем с почками, сердцем и сосудами. Чай, минералка, вода, морс и кисломолочные продукты, отвары из сухофруктов летом лучше, чем газировка, сладкие напитки, алкоголь и энергетики. А для поддержания иммунитета очень нужны свежие овощи и фрукты.
ДОМА, В ТРАНСПОРТЕ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
- снизьте до минимума физические нагрузки
- не находитесь на улице слишком долго. Особенно днем, в районе обеда
- обязательно проветривайте помещения. Неплохой вариант - открытые форточки, а плюсом - включенный вентилятор или кондиционер
- отдавайте предпочтение легкой светлой одежде из натуральных тканей. Ворот не должен быть тугим. Головной убор - тоже хорошо (летняя шляпа, панама и пр.). На глаза - солнцезащитные очки, в руку - зонтик
- хотя бы раз в день рекомендуют принять прохладный душ
- автобус утром или вечером - нормально. Днем же там слишком жарко, вам может стать плохо. В дневные часы лучше выбирать такси или пешие маршруты
ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕГРЕВА У ДЕТЕЙ
- прогулки - до 11 часов дня, после лучше оставаться в помещениях. Новый выход на улицу лучше запланировать на 17 часов или более позднее время
- одежда - легкая и свободная. На голову нужен светлый головной убор из натурального материала
- на прогулку обязательно возьмите с собой воду. И поите ребенка чаще, чем обычно. Но не давайте ему слишком холодные напитки, особенно со льдом
- активные игры в жару не должны быть частыми
- в рационе должны быть овощи, фрукты, паровые и отварные блюда. Остальное рекомендуют исключить
- кровать ребенка не должна быть под кондиционером или рядом с вентилятором