В Кирове 67-летний мужчина уже 10 лет успешно борется с раком

Мужчина прошел через несколько операций и сейчас получает лекарственную терапию. Фото: Минздрав Кировской области

Житель Кировской области уже 10 лет живет и борется с онкологическим заболеванием. Историю пациента рассказали в областном Минздраве.

ПОЧЕЧНЫЙ РАК СТАЛ НАЧАЛОМ

Поздним вечером 12 июля 2013 года мужчина почувствовал ноющую боль в поясничной области. Впоследствии ощущение стало постоянным, а вскоре к нему прибавились тошнота и рвота, не приносящие облегчения. Кировчанин прошел несколько обследований, в результате которых врачи заподозрили новообразование правой почки. Пациент отправился в онкодиспансер, где подтвердился диагноз - светлоклеточный почечный рак. Ему провели радикальную нефрэктомию - удаление пораженного органа.

В дальнейшие годы мужчина жил обычной жизнью, однако в 2022 году его начало беспокоить образование на голове. Как выяснилось, у пациента произошел рецидив, и новые исследования показали многочисленные метастазы. Страшное заболевание никуда не делось.

После шести курсов химиотерапии образование на голове исчезло. Фото: Минздрав Кировской области

РЕЦИДИВ СПУСТЯ 10 ЛЕТ

Кировчанину пришлось обратиться в областную клиническую больницу. Специалисты провели костно-пластическую трепанацию черепа в левой височной области и удалили метастатический очаг внутри мозга. Однако образование, появившееся на голове, осталось. После этого медики назначили лекарственную противоопухолевую терапию.

На момент этого рассказа кировчанину уже 67 лет. После шести курсов химиотерапии врачи отмечают положительную динамику заболевания: размеры метастазов уменьшаются, а образование на голове полностью исчезло. По словам медиков, современная фармакология шагнула вперед, и теперь пациенты даже со сложными случаями живут и сохраняют хорошее качество жизни.

Добавим также, что в кировском Центре онкологии ежегодно тысячи пациентов проходят лекарственную противоопухолевую терапию. В 2022 году количество используемых схем химиотерапии составило 191 в круглосуточном стационаре и 188 - в дневном.