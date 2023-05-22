Библионочь 2023 в Кирове: дата проведения, тема, афиша мероприятий

Библиотеки откроют свои двери для любителей акций, мастер-классов, интерактивов и квизов
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В субботу, 27 мая 2023 года, город Киров присоединится к ежегодной всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-2023». На этот раз акция посвящена году педагога и наставника в России. Тема «Библионочи» - «Читаем вместе». Практически на всех площадках она пройдет с 17 часов до 21 часа.
«КП - Киров» делится программой мероприятий популярной городской акции.
«Библионочь-2023» в Пушкинке (улица Преображенская, 74)
«Непридуманные истории, или Книга, которую читаем вместе»
17.00 - 17.45 - «Урок дочкам» (спектакль по пьесе Крылова)
17.00 - 17.50 - «Арктические страницы. Чукотка» (видеопросмотр от клуба «Приглашение к путешествию»)
17.00 - 18.15 - мастер-класс «Оловянный солдатик»
17.00 - 20.00 - интерактив «Казачья справа»
17.45 - 19.30 - «Музейные истории» от кировских музеев
17.45 - 19.30 - выставка предметов быта «Путешествие в прошлое»
17.50 - 18.20 - показательное выступление студии танца «Трайбл в Кирове»
17.50 - 18.40 - литературно-игровая программа «Сказочные уроки К. Ушинского»
17.55 - 18.55 - концерт Алены Трубиной «Лето - это маленькая жизнь»
18.15 - 19.00 - лекция Елены Букаткиной «Стихи и духи»
18.25 - 18.55 - мастер-класс от школы тхэквондо «Нунчи» «Путь ноги и кулака»
18.40 - 19.20 - программа «Игрушка детства моего»
19.00 - 19.30 - музыкально-игровая программа «Русская вечерка»
19.00 - 19.30 - лекция «Поддержание эмоционального здоровья»
19.00 - 21.00 - рисование в технике нейрографики «Остаёмся в плюсе»
19.30 - 20.10 - квиз «Про тетрадь и карту, карандаш и парту»
19.30 - 21.00 - мастер-класс «Вятская домовая роспись»
19.35 - 20.15 - «Танцевальный экспромт» от Пушкинской студии старинного танца
19.35 - 21.00 - квиз «Загадки о Вятке»
19.40 - 21.00 - интерактивная площадка «Творим и выставляем»
19.40 - 21.00 - интерактивная площадка «Город над Вяткой»
20.20 - 21.00 - концерт Александра Воронина «Я вижу свет»
«Библионочь-2023» в библиотеке №3 «Маяк» (улица Горького, 27)
17.00 - 18.00 - семейная игропрактика «Страна, в которой счастлив каждый»
18.00 - 19.00 - творческий урок с педагогом «Театра на Спасской» Екатериной Масленниковой «Театральные игры»
19.00 - 21.00 - мастер-класс по изготовлению маски + 4 других мастер-класса
«Библионочь-2023» в Васнецовке (улица Московская, 156)
17.00 - 18.00 - концерт рок-группы «Розовая пантера»
17.00 - 18.00 - игровая программа «Где это видано, где это слыхано»
17.00 - 19.00 - познавательно-развлекательная программа «Посиделки за самоваром»
17.00 - 18.00 - интерактивная игра «Зеленый мир»
18.00 - 19.00 - игровая программа «Кто дежурный?»
18.00 - 19.30 - концерт «Забавушки», «Рапсодии», «Джема» и «Лабиринта»
18.00 - 19.00 - поэтический вечер с Юрием Бугреевым и Светланой Кочуровой
18.00 - 19.00 - мастер-класс «Ангелочек»
19.00 - 20.00 - интеллектуальная игра
19.00 - 20.00 - кукольный театр-экспромт «Сказки знакомые и не знакомые»
19.00 - 20.00 - «Трогательная биология». Урок биологии от специалистов заповедника «Нургуш»
19.30 - 20.00 - «Швейцарские водопады: по следам Шерлока Холмса». Лекция культуролога Валентины Ходыкиной
20.00 - 21.00 - музыкально-игровая программа
20.00 - 21.00 - квиз «Петр I: исторический портрет»
«Библионочь-2023» в библиотеке им. П.П. Маракулина (улица Павла Корчагина, 215а)
17.00 - 17.40 - концерт «Элегии» «Дарите музыку друг другу!»
17.45 - 18.45 - игровая программа «Веселимся с Лизой Барбоскиной»
17.50 - 18.50 - мастер-классы
19.00 - 20.30 - «От частушки и скороговорки до русского рэпа». Музыкальный мастер-класс
19.00 - 20.00 - «Рисуем как в детстве, только со смыслом». Мастер-класс по нейрографике
19.00 - 21.00 «Твой ход!». Семейная игротека
«Библионочь-2023» в библиотеке им. Б.А. Порфирьева (Нововятск, улица Тренера Пушкарева, 10)
Исключение! Программа с 15.00:
15.00 - 16.30 «Библиотека собирает друзей». торжественное мероприятие, посвященное 80-летию библиотеки
16.30 - 17.00 поздравление ростовых кукол «Мы к вам заехали на час»
17.00 - 17.45 «Этот край мне мил и дорог». встреча с авторами проекта-победителя «Загадки Нововятска»
17.00 - 18.00 - игра «Но книга таинства хранит»
17.00 - 18.30 - мастер-класс «Забавные Смешарики»
17.45 - 18.30 - кулинарное шоу «Вкусная Вятка»
18.00 - 19.30 - фольклорные игры
18.30 - 19.30 - «Приходит время». Хит-парад от объединения «Авторская песня»
19.45 - 21.00 «Кинозал в библиотеке». Просмотр фильма «Приключение желтого чемоданчика»
«Библионочь-2023» в Горьковке (Октябрьский проспект, 12)
17.00 - 18.30 - мастер-классы
17.00 - 18.00 - «Эхо Победы в наших сердцах». Концерт с участием творческого объединения «Студия роста - время детям» и детского фольклорного объединения «Веретенце»
18.30 - 20.00 - «Лозоплетение: от истоков до наших дней». Мастер-классы
20.00 - 21.00 - «Музыка в темноте». Посиделки с гитарой
18.00 - 19.00 - «С любовью к народной песне». Концерт с участием народного танцевально-хорового коллектива «Вятка» Вятского колледжа культуры
19.00 - 20.00 - «Романсы моей души». Музыкально-поэтический вечер Сергея Лебяжского
17.00 - 18.30 - мастер-класс по созданию картины из шерсти
18.30 - 20.00 - Мастер-класс
«Библионочь-2023» в библиотеке №21 села Русское (улица Коммуны, 60 в Русском)
Исключение! Программа с 16.00:
16.00 - 17.00 - концерт с участием «Вятской детской школы искусств» города Кирова
17.00 - 19.00 «Путешествуем по России». Компьютерный квест
18.00 - 18.30 - игровая программа «На зарядку становись»
17.00 - 18.30 - «Линогравюра» и «Браслет». Мастер-классы
18.30 - 20.00 - «Живые камни» и «Листок». Мастер-классы
19.00 - 20.00 - квиз «Битва за Хогвартс»
20.00 - 21.00 - конкурс караоке «Дорогу талантам»
«Библионочь-2023» в библиотеке имени Грина
Программа в разных корпусах и помещениях начнется в 16 часов и продлится до 21 часа. Прикрепляем афишу с планом акции.
Программа для библиотеки Грина. Фото: vk.com/cultura43