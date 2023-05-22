Библионочь 2023 в Кирове: дата проведения, тема, афиша мероприятий

Библиотеки откроют свои двери для любителей акций, мастер-классов, интерактивов и квизов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 27 мая 2023 года, город Киров присоединится к ежегодной всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-2023». На этот раз акция посвящена году педагога и наставника в России. Тема «Библионочи» - «Читаем вместе». Практически на всех площадках она пройдет с 17 часов до 21 часа.

«КП - Киров» делится программой мероприятий популярной городской акции.

«Библионочь-2023» в Пушкинке (улица Преображенская, 74)

«Непридуманные истории, или Книга, которую читаем вместе»

17.00 - 17.45 - «Урок дочкам» (спектакль по пьесе Крылова)

17.00 - 17.50 - «Арктические страницы. Чукотка» (видеопросмотр от клуба «Приглашение к путешествию»)

17.00 - 18.15 - мастер-класс «Оловянный солдатик»

17.00 - 20.00 - интерактив «Казачья справа»

17.45 - 19.30 - «Музейные истории» от кировских музеев

17.45 - 19.30 - выставка предметов быта «Путешествие в прошлое»

17.50 - 18.20 - показательное выступление студии танца «Трайбл в Кирове»

17.50 - 18.40 - литературно-игровая программа «Сказочные уроки К. Ушинского»

17.55 - 18.55 - концерт Алены Трубиной «Лето - это маленькая жизнь»

18.15 - 19.00 - лекция Елены Букаткиной «Стихи и духи»

18.25 - 18.55 - мастер-класс от школы тхэквондо «Нунчи» «Путь ноги и кулака»

18.40 - 19.20 - программа «Игрушка детства моего»

19.00 - 19.30 - музыкально-игровая программа «Русская вечерка»

19.00 - 19.30 - лекция «Поддержание эмоционального здоровья»

19.00 - 21.00 - рисование в технике нейрографики «Остаёмся в плюсе»

19.30 - 20.10 - квиз «Про тетрадь и карту, карандаш и парту»

19.30 - 21.00 - мастер-класс «Вятская домовая роспись»

19.35 - 20.15 - «Танцевальный экспромт» от Пушкинской студии старинного танца

19.35 - 21.00 - квиз «Загадки о Вятке»

19.40 - 21.00 - интерактивная площадка «Творим и выставляем»

19.40 - 21.00 - интерактивная площадка «Город над Вяткой»

20.20 - 21.00 - концерт Александра Воронина «Я вижу свет»

«Библионочь-2023» в библиотеке №3 «Маяк» (улица Горького, 27)

17.00 - 18.00 - семейная игропрактика «Страна, в которой счастлив каждый»

18.00 - 19.00 - творческий урок с педагогом «Театра на Спасской» Екатериной Масленниковой «Театральные игры»

19.00 - 21.00 - мастер-класс по изготовлению маски + 4 других мастер-класса

«Библионочь-2023» в Васнецовке (улица Московская, 156)

17.00 - 18.00 - концерт рок-группы «Розовая пантера»

17.00 - 18.00 - игровая программа «Где это видано, где это слыхано»

17.00 - 19.00 - познавательно-развлекательная программа «Посиделки за самоваром»

17.00 - 18.00 - интерактивная игра «Зеленый мир»

18.00 - 19.00 - игровая программа «Кто дежурный?»

18.00 - 19.30 - концерт «Забавушки», «Рапсодии», «Джема» и «Лабиринта»

18.00 - 19.00 - поэтический вечер с Юрием Бугреевым и Светланой Кочуровой

18.00 - 19.00 - мастер-класс «Ангелочек»

19.00 - 20.00 - интеллектуальная игра

19.00 - 20.00 - кукольный театр-экспромт «Сказки знакомые и не знакомые»

19.00 - 20.00 - «Трогательная биология». Урок биологии от специалистов заповедника «Нургуш»

19.30 - 20.00 - «Швейцарские водопады: по следам Шерлока Холмса». Лекция культуролога Валентины Ходыкиной

20.00 - 21.00 - музыкально-игровая программа

20.00 - 21.00 - квиз «Петр I: исторический портрет»

«Библионочь-2023» в библиотеке им. П.П. Маракулина (улица Павла Корчагина, 215а)

17.00 - 17.40 - концерт «Элегии» «Дарите музыку друг другу!»

17.45 - 18.45 - игровая программа «Веселимся с Лизой Барбоскиной»

17.50 - 18.50 - мастер-классы

19.00 - 20.30 - «От частушки и скороговорки до русского рэпа». Музыкальный мастер-класс

19.00 - 20.00 - «Рисуем как в детстве, только со смыслом». Мастер-класс по нейрографике

19.00 - 21.00 «Твой ход!». Семейная игротека

«Библионочь-2023» в библиотеке им. Б.А. Порфирьева (Нововятск, улица Тренера Пушкарева, 10)

Исключение! Программа с 15.00:

15.00 - 16.30 «Библиотека собирает друзей». торжественное мероприятие, посвященное 80-летию библиотеки

16.30 - 17.00 поздравление ростовых кукол «Мы к вам заехали на час»

17.00 - 17.45 «Этот край мне мил и дорог». встреча с авторами проекта-победителя «Загадки Нововятска»

17.00 - 18.00 - игра «Но книга таинства хранит»

17.00 - 18.30 - мастер-класс «Забавные Смешарики»

17.45 - 18.30 - кулинарное шоу «Вкусная Вятка»

18.00 - 19.30 - фольклорные игры

18.30 - 19.30 - «Приходит время». Хит-парад от объединения «Авторская песня»

19.45 - 21.00 «Кинозал в библиотеке». Просмотр фильма «Приключение желтого чемоданчика»

«Библионочь-2023» в Горьковке (Октябрьский проспект, 12)

17.00 - 18.30 - мастер-классы

17.00 - 18.00 - «Эхо Победы в наших сердцах». Концерт с участием творческого объединения «Студия роста - время детям» и детского фольклорного объединения «Веретенце»

18.30 - 20.00 - «Лозоплетение: от истоков до наших дней». Мастер-классы

20.00 - 21.00 - «Музыка в темноте». Посиделки с гитарой

18.00 - 19.00 - «С любовью к народной песне». Концерт с участием народного танцевально-хорового коллектива «Вятка» Вятского колледжа культуры

19.00 - 20.00 - «Романсы моей души». Музыкально-поэтический вечер Сергея Лебяжского

17.00 - 18.30 - мастер-класс по созданию картины из шерсти

18.30 - 20.00 - Мастер-класс

«Библионочь-2023» в библиотеке №21 села Русское (улица Коммуны, 60 в Русском)

Исключение! Программа с 16.00:

16.00 - 17.00 - концерт с участием «Вятской детской школы искусств» города Кирова

17.00 - 19.00 «Путешествуем по России». Компьютерный квест

18.00 - 18.30 - игровая программа «На зарядку становись»

17.00 - 18.30 - «Линогравюра» и «Браслет». Мастер-классы

18.30 - 20.00 - «Живые камни» и «Листок». Мастер-классы

19.00 - 20.00 - квиз «Битва за Хогвартс»

20.00 - 21.00 - конкурс караоке «Дорогу талантам»

«Библионочь-2023» в библиотеке имени Грина

Программа в разных корпусах и помещениях начнется в 16 часов и продлится до 21 часа. Прикрепляем афишу с планом акции.