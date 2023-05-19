С начала сезона от укусов клещей пострадали более 4600 жителей Кировской области

В случае укуса клеща немедленно удалите его, сдайте в лабораторию на исследование и обратитесь в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Областной Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию по укусам клещей. По данным ведомства, с 8 по 14 мая в больницы обратились 1452 пострадавших, среди них - 202 ребенка. У одного пациента выявили клещевой вирусный энцефалит, у четверых - боррелиоз. Всего же с начала сезона помощь потребовалась 4620 жителям региона, из них 728 детям.

ОБРАБОТКА И ВНИМАНИЕ

На данный момент продолжаются акарицидные обработки общественных территорий Кировской области. От клещей избавляются в парках, скверах, местах массового отдыха населения и других. По информации Роспотребнадзора, всего по региону обработано более 1200 гектаров.

Однако не стоит забывать, что неорганизованные места отдыха на природе остаются опасными. Защититься можно, соблюдая простые правила:

- надевать одежду, которая максимально защитит тело и не позволит клещу присосаться;

- использовать акарицидно-репеллентные средства;

- регулярно (каждые 15-20 минут) осматривать тело и одежду при отдыхе на природе, а также после возвращения домой.

Если клещ присосался – немедленно удалите его, сдайте на исследование в лабораторию и в кратчайшие сроки обратитесь в медучреждение для назначения экстренной профилактики.

НЕПРЯМАЯ ОПАСНОСТЬ

Кировчанам напоминают, что в некоторых случаях обработки не спасут. Клещевой вирусный энцефалит передается не только напрямую от клеща к человеку, но и алиментарным путем - то есть при употреблении сырого козьего молока и приготовления из него продуктов. В минувшем году в Кировской области зарегистрировали шесть таких случаев.

- Установлено, что выпас дойных коз в местах, не благополучных по клещевому вирусному энцефалиту, приводит к их заражению. Вирус, попадая в кровоток животных, длительное время сохраняется в организме, молоко заражается и становится опасным для употребления, - поясняют в ведомстве.

Роспотребнадзор предупреждает: в весенне-осенний период молоко коз необходимо кипятить перед употреблением.