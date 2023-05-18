Дачная аптечка: список препаратов и лекарств для кировчан

От сердца, температуры, болей, кишечных расстройств - в небольшой аптечке рекомендуют уместить множество базовых препаратов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сезон для садоводов уже начался: высаживаем, копаем, пропалываем, ухаживаем за участком. Важно при этом подумать не только об урожае, но также о здоровье и безопасности.

Состав дачной аптечки, безусловно, может меняться в зависимости от того, сколько человек в семьи, какого они возраста и т. д. Но есть ряд универсальных рекомендаций. «КП» - Киров» делится ими.

ОТ РАН И ПОРЕЗОВ

Самая частая проблема - ожоги, ранки, порезы и ссадины. Поэтому первым делом складываем в аптечку зеленку (можно йод, перекись водорода и пр.), а также вату, пластырь и бинты. Это даст возможность оказать первую помощь, остановить кровотечение, защитить ранку от внешнего воздействия.

ОТ КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВ

Кишечные инфекции и отравления тоже нередки. На такой случай в аптечке всегда должен быть энтеросорбент (хотя бы активированный уголь) - он поможет вывести токсины. Важно не путать такие препараты с теми, что быстро устраняют диарею: они нарушают цепочку выведения токсинов из кишечника.

При обезвоживании после рвоты не лишним будет средство, восполняющее потерю электролитов (по типу регидрона).

ОТ ПРОСТУДЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Даже если выбираетесь за город на два-три дня, можно успеть заболеть. Серьезные антибиотики - это, возможно, слишком для маленькой дачной аптечки. Но вот стандартные жаропонижающие (те же парацетамол и аспирин) лишними не будут: и температуру собьют, и помогут снять воспаление. По возможности подкиньте средства от кашля и насморка - главных спутников простудных заболеваний.

ОТ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ И «ВСТРЕЧИ С ПРИРОДОЙ»

На участке или в доме легко можно наткнуться на шмеля, осу или пчелу. Да и комары не дают спокойной жизни. А если вы еще и реагируете, например, на цветочную пыльцу - точно не обойтись без антигистаминов. План-минимум - старый-добрый супрастин либо тавегил. Мази, нейтрализующие боль и раздражение от укусов насекомых, тоже не помешают.

ОТ БОЛЕЙ

Желание перекопать разом весь участок бывает непреодолимым. Итог - больная спина и негнущаяся на следующее же утро шея. Рекомендуем положить в аптечку нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Одно - в виде таблеток, другое - в виде геля или мази. Хотя лучшее средство от таких приступов - полный покой в течение дня или двух.

Эластичный бинт или специальная повязка тоже не займет много места.

ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

Случается всякое, особенно у пожилых людей. «Сердечные» средства в аптечке точно нужны. Не забывайте: валидол и корвалол снимают боль и тревожность, но не более. А вот нитроглицерин быстро помогает при приступе стенокардии. Но если легче от него не стало - не думайте, вызывайте «скорую»!

ПРОЧЕЕ

Градусник и тонометр, конечно, вовсе не обязательны, но если на полке в комнате есть место и для них - прихватите из дома эти приборы. А вот устройства для замера уровня сахара в крови диабетикам забывать точно не стоит.

Солнцезащитный крем - вроде, мелочь, но может реально выручить в особенно сухую и жаркую погоду. Это точно лучше, чем потом спать в одном положении и мазать плечи сметаной.

И наконец, не забывайте лекарства для постоянного приема. Если у вас есть хронические болезни или строгие рекомендации от врача - эти средства должны оказаться в дачной аптечке в первую очередь.