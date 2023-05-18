Первый случай в Кировской области: медики помогли ребёнку с серьёзным поражением кожи

Врачам удалось поставить точный диагноз после проведения генетического исследования. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи помогли малышу с врожденным дефектом иммунной системы. Подробности рассказали в областном Минздраве.

В детскую областную больницу обратились родители трехлетнего ребенка с серьезным поражением кожи. Его тело почти полностью было покрыто пятнами, причиняющими малышу боль. Назначенная по месту жительства терапия не помогла, поэтому педиатр направила маленького пациента в областную больницу для уточнения диагноза и подбора нужного лечения.

Сама мама рассказала, что ребенок начал чаще болеть, как только стал посещать детский сад. У малыша стали появляться высыпания, похожие на атопический дерматит. Уже к врачам областной больницы мальчик попал с распространенным кожно-воспалительным процессом. Медики предположили, что это - следствие первичного иммунодефицита, то есть врожденного дефекта иммунной системы.

Сейчас ребенок получает заместительную терапию и уже идет на поправку. Фото: Минздрав Кировской области

Следует добавить, что первичный иммунодефицит - это случайная мутация в гене иммунной системы, из-за которой организм перестает бороться с разными инфекциями. Такой случай стал первым в практике врачей Кировской областной детской клинической больницы. Для подтверждения диагноза медики провели генетическое исследование и обратились к ведущим специалистам страны из НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. После этого наши специалисты смогли выбрать точную тактику лечения.

Малышу назначили интенсивную терапию и проводили обследования. За время лечения кожа ребенка очистилась, а гнойные процессы прошли. Стоит добавить, что мальчик – третий ребенок в семье, а заболевание может передаваться из поколения в поколение. Поэтому медики госпитализировали и обследовали остальных детей, чтобы исключить патологию. Однако все они, к счастью, оказались здоровы.

Сейчас маленький пациент уже находится дома, но врачи продолжают следить за его состоянием. Он получает заместительную терапию иммуноглобулинами и идет на поправку. Мама ребенка крайне благодарна врачам и уверена, что в детской больнице «работают настоящие профессионалы, которые неравнодушны к проблемам каждого ребенка».