Погода на неделе будет преимущественно облачной или пасмурной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчане порадуются теплой погоде в ближайшие дни. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю с 15 по 19 мая в Кирове.

Понедельник, 15 мая

В этот день столбики термометров доползут лишь до отметки в +17 градусов. День будет облачным, осадков не ожидается. Сильного ветра также не прогнозируется, порывы составят максимум 4 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 752-754 мм ртутного столба.

Вторник, 16 мая

За окном потеплеет до +20 градусов. День будет преимущественно пасмурным, но без дождей. Сильного ветра не стоит бояться: порывы составят до 3 м/с. Атмосферное давление останется на отметке прошлого дня: 752-754 мм ртутного столба.

Среда, 17 мая

Температура воздуха повысится до +22 градусов, но погода лучше не станет - преимущественно пасмурная. Синоптики обещают, что день пройдет без осадков. Порывы ветра по-прежнему не превысят 4 м/с. Атмосферное давление составит 753-755 мм ртутного столба.

Четверг, 18 мая

Термометры покажут отметку в +22 градуса за окном. За окном наконец станет яснее: прогнозируется преимущественно облачная погода, и вновь без осадков. Порывы ветра составят не более 5 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 752-754 мм ртутного столба.

Пятница, 19 мая

В последний рабочий день температура воздуха неожиданно повысится до +24 градусов. Наконец-то полноценно выглянет солнце, позволив кировчанам погреться. Дождей в этот день не обещается, порывы ветра составят 6 м/с максимум. Атмосферное давление снизится до 749-750 мм ртутного столба.