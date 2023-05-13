«Комсомолка» узнала, где в Кирове провести выходные. Фото: Артем ЛЕНЦ

СУББОТА, 13 МАЯ

Спектакль «Данила-мастер. История одного кукольника» - захватывающая, светлая и печальная история о том, как просто на самом деле быть счастливым, если ты всей душой предан своему делу. Для маленьких зрителей представят настоящее волшебство: пространство трансформируется, времена свиваются, параллельные миры открывают свои чудеса. И, конечно, оживают куклы!

Начало в 11.00

Возрастное ограничение: 6+

Кировский Театр кукол, улица Спасская, 22.

Сказку о Золушке знает каждый. Старая история о потерянном башмачке и приобретенном счастье до сих пор остается самой любимой и самой красивой. «Театр на Спасской» предлагает свою версию знаменитой сказки. На ваших глазах сказка про Золушку превратится в волшебную феерию с традиционным сюжетом, где добро торжествует, а зло непременно будет наказано. Надо только не бояться и пуститься в сказочное путешествие по волшебной стране своей мечты - и твоя судьба обязательно отыщется.

Начало в 11.00

Возрастное ограничение: 6+

Кировский государственный театр юного зрителя, улица Спасская, 17.

Любители творчества Василия Шукшина смогут увидеть постановку «Шукшин рассказы» в Драматическом театре приготовили постановку по мотивам произведений автора, таким как: «Ночью в бойлерной», «Миль пардон, мадам!», «Случай в ресторане», «Степка», «Космос, нервная система и шмат сала», «Бессовестные».

Начало в 17.00

Возрастное ограничение: 12+

Кировский областной Драматический театр улица, Московская, 37.

«HookahPlace» приглашает кировчан на первую часть празднования Дня рождения вечеринок Elements - Around the World - Пролог от A.S.P. 20 Years. Впервые в камерной атмосфере заведения в самом центре города выступит дуэт AGMA.

Начало в 21.00

Возрастное ограничение: 18+

«HookahPlace» Киров, улица Карла Маркса, 75.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ

Возможно, детям будет намного легче жить без взрослых. Никто не заставляет чистить зубы и есть манную кашу, прибираться в комнате и учить уроки. Никто не выгоняет из-за компьютера и не заставляет читать книги. Да это же настоящая свобода! О таком могут мечтать все дети на земле. Именно об этом расскажет постановка драматического театра «Все можно…, или Как прожить без взрослых».

Начало в 11.00

Возрастное ограничение: 6+

Кировский областной Драматический театр улица, Московская, 37.

Народная комедия «Семейка Краузе» расскажет историю о том, как Тетушки Роза и Грета уже много лет защищают свой старинный особняк в центре города от всех внешних посягательств. Они мечтают о возвращении любимого племянника Роберта, с которым не виделись много лет, ведь им так много нужно ему сказать. Вопреки ожиданиям семейка Краузе собирается в полном составе - Роберт привозит невесту Ингу, а из мест, не столь отдаленных сбегает его младший брат Эрик. Их приезд оказывается очень даже кстати, потому что именно сегодня с тетушками случается беда, справиться с которой можно только общими силами.

Начало в 17.00

Возрастное ограничение: 16+

Кировский областной Драматический театр улица, Московская, 37.

Оркестр CAGMO представит симфонию «Тhe Witcher». Кировчане смогут услышать композиции из одноименного произведения польского писателя Анджея Сапковского, подчеркивающей суровый характер персонажей, погружающей в атмосферу захватывающих приключений, жестоких заговоров и коварных интриг, неизведанных лесов и опасных тварей, магии и любви, которыми наполнена удивительная вселенная.

Начало в 18.00

Возрастное ограничение: 6+

Вятская Филармония, улица Ленина, 102б.

Также кировчанам предлагают посетить кинотеатры и оценить новинки кинематографа, такие как: 14+ Продолжение (12+), Без фильтров (18+), Юра дворник (12+), Волшебная флейта (12+), Синистер. Начало (16+), Вызов (6+), Все страхи Бо! (18+), Астрал. Семейный обряд (16+), Кунг-фу жеребец (12+), Помилование (12+).