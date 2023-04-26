29 апреля 2023 года в Герценке пройдет акция «Библионочь» (6+). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчан приглашают на Всероссийскую акцию «Библионочь» (6+), которая пройдет в библиотеке имени Герцена. В субботу, 29 апреля, с 14.00 до 22.00 жители нашего города смогут увидеть концертные номера и театрализованные постановки. «Комсомолка» узнала, какую программу подготовили для гостей.

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЭКСКУРСИИ В БИБЛИОНОЧЬ В КИРОВЕ

Новое здание

1 этаж:

- 14.00 - 21.30 - Запись в библиотеку;

- 14.00 - 21.00 - Аrt-базар мастеров клуба «Мир увлечений в Герценке»;

- 14.00 - 21.00 - Продажа печатной продукции;

- 14.00 - 21.30 - Отдел абонемента научной книги будет обслуживать читателей;

- 14.00 - 20.00 - «Лавка букиниста»;

- 14.30 - 15.15 - Экскурсия в форме квеста по библиотеке для учеников начальных классов;

- 15.00, 17.00, 19.00 и 20.00 - состоятся экскурсии по библиотеке в группах не более 15 человек;

- 15.00 - 19.00 - Сценарист, артист, режиссер и заслуженный работник культуры РФ Александр Докучаев представляет «Библионочь в Межабонементе»: 1-й выход в 15.00, «Театр одного поэта», 2-й выход в 17.00, «Поэт одного театра», 3-й выход в 18.00, «Книжная ярмарка Авгия»;

- 16.00 - 21.00 - «Комната игр и головоломок» от центра развития «Новатор» и специалистов Института дополнительного образования Вятского ГАТУ «Гид по Кирову: город, область и его история глазами дизайнеров, а также игры, сувениры, головоломки от Центра технического творчества Детского технопарка «Кванториум» в городе Кирове;

- 16.00 - 18.00 - Игротека от магазина «Hobby Games».

2 этаж:

- 15.00 - Марафон творческих мастер-классов от клуба «Мир увлечений»;

- 16.00 - мастер-класс «Браслетик из бисера» от Алисы Гарькавой;

- 17.00 - мастер-класс «Бусы в технике жатка» от Елены Грачевой;

- 18.00 - мастер-класс «Текстильная брошка» от Валентины Коврижных.

3 этаж:

- 14.00 - 15.30 - Творческая площадка «Путеводитель моды от Школы юных модельеров «Кудесница»;

- 14.00 - 15.00, 16.00 - 17.00 - Мастер-класс по созданию блокнота на пружине «Хорошее настроение»;

- 15.00 - 16.00 - Встреча-знакомство «Рассказочки с Подворья». Единственный в Кирове блогер птичница-филолог Анна Дудырина расскажет о своих необычных увлечениях и питомцах - перепелах, китайских шелковых курах, фазанах;

- 16.00 - 17.00 - Открытие выставки удмуртских художников «На родине Чайковского»;

- 17.00 - 18.00 - Концерт Александра Саковца (саксофон);

- 17.00 - 21.00 - «Игры советской детворы». Просмотр диафильмов;

- 18.20 - 20.00 - Литературно-музыкальный вечер вятских поэтов «Россия, Родина, воспряни!»;

- 20.00 - 22.00 - Спектакль камерного «Театра43» «Звериные истории» (16+).

КОНЦЕРТЫ И ЛЕКЦИИ 29 АПРЕЛЯ В ГЕРЦЕНКЕ

Историческое здание

1 этаж

- 14.00 - 21.00 - Книжная лотерея «Угадай книгу по измененной аннотации!»;

- 14.00 - 16.00 - Концерт студентов Кировского колледжа музыкального искусства имени Казенина;

- 15.00 - 21.00 - Фотозона «Изба-читальня - очаг культуры»;

- 16.00 - 17.00 - Интерактивный бэби-спектакль «С Днем рождения, Молли!». Спектакль рассчитан на детей от 1 года до 3 лет;

- 16.30 - 17.30 - Лекция «Восток встречает Запад: как японские дизайнеры влияют на мировую моду». Спикер - Софья Егорова, преподаватель кафедры дизайна и изобразительного искусства ВятГУ;

- 18.00 - 19.40 - Испанский вечер «Los fragmentos». Фламенко коллектив во главе с Оксаной Чермных приглашает на настоящее шоу, где будут не только ошеломляющие танцы, но и вокальное исполнение испанских песен и чудесная игра гитаристов;

- 20.00 - 21.00 - Выступление танцевального коллектива «Мускурати» — возможность почувствовать магию Индии. Нашими гостями станут также индийские студенты КГМА;

- 21.00 - 22.00 - Школа тхэквондо «НУНЧИ». Мастер-класс, показательные выступления.

2 этаж

- 14.00 - 20.00 - Книжно-иллюстративные выставки «Книги–победители XXV Областной выставки-конкурса «Вятская книга года - 2022», «Книги–юбиляры в 2023 году»;

- 15.00 - 17.00 - Экскурсия по Вятскому кабинету;

- 15.00 - 17.30 - Игровая площадка «Забавы советского детства» в рамках выставки «Журналы советского детства»;

- 15.30 - 18.30 - Мастер-классы от Школы юных модельеров «Кудесница»;

- 16.00 - 16.30 - Экскурсия по книжно-иллюстративной выставке «Журналы советского детства»;

- 18.00 - 20.00 - Лекции «Громкий диалог с тихими книгами: чтение с удовольствием» (12+) и «О набирающем популярность формате silentbook–книги без слов»;

- 19.00 - 21.00 - Лекция «Поддержание эмоционального здоровья детей через спорт».

Отметим, что возрастное ограничение акции «Библионочь» в Герценке - 6+.