Кировчанам предлагают посетить театры, кино и концерты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 АПРЕЛЯ, СУББОТА

Аквапарк «Дружба» проведет для всей семьи вечеринку «Атлантида». Порадуйте себя и своих детей музыкой, горками, конкурсами, наполненными тайнами затонувшей империи. Играми и призами. Также организаторы организуют фотосьемку.

Начало в 17:00

Возрастное ограничение: 0+

Аквапарк «Дружба», улица Грибоедова, 15.

Спектакль «Гроза» в постановке Кировского драмтеатра далек от хрестоматийности и академизма. Отступив от стереотипов, взглянув на героев современным взглядом, режиссер Евгений Ланцов предлагает публике свою версию классической пьесы. Любовь как дар, как наваждение, как проклятие.

Начало в 17.00

Возрастное ограничение: 16+

Кировский областной драматический театр улица, Московская, 37.

Лофт-бар «Мануфактура» приглашает на тематическую вечеринку «Что за TRACK?». Организаторы концерта проведут с кировчанами интерактивный вечер всех времен и народов. Гостям предстоит угадывать песни, петь всем залом и наслаждаемся хорошей музыкой.

Начало в 21.00

Возрастное ограничение: 18+

Лофт-бар «Мануфактура», улица Заводская, 41.

В Вятской Филармонии состоится концерт Коллектива Ольги Анцыгиной «Я тебе весь мир подарю». Он посвящен 75-летию со дня рождения Евгения Мартынова, певцу и композитору советской эстрады. Для жителей Кирова прозвучат такие композиции, как: «Отчий дом», «Яблони в цвету», «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Я тебе весь мир подарю» и многие другие.

Начало в 17.00

Возрастное ограничение: 12+

Вятская Филармония, улица Ленина, 102Б

Для юного зрителя там же в Вятской Филармонии приготовили мюзикл «Незнайка». Сказка по одноименному произведению Николая Носова расскажет о невероятных приключениях Незнайки и его друзей. Артисты театральной студии «Стрелка» в яркой, эмоциональной, озорной музыки современного российского композитора Игоря Красильникова.

Начало в 19.00

Возрастное ограничение: 6+

Вятская Филармония, улица Ленина, 102Б

23 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

В Кирове пройдет самое модное и современное событие для детей «Vyatka Fashion Day KIDS». Вас ждут красивые показы юных моделей от топовых студий города, увлекательная развлекательная зона EXPO, фотозона и розыгрыш призов.

Начало в 16.00

Возрастное ограничение: 0+

Лофт-пространство «STUDIO 101», улица Ленина, 101а

В «Большом пасхальном концерте» заключительном событии 17 международного музыкального фестиваля «Вятская весна» прозвучат признанные шедевры русской классики. Кировчан ждут сочинения выдающихся композиторов 19 века. Всех присутствующих порадуют произведения творческого объединения «Могучая кучка».

Начало в 17.00

Возрастное ограничение: 12+

Вятская Филармония, улица Ленина, 102Б

«1825. Запрещенный роман» пьеса о том, как француз приехавший в Россию чуть не утонул во время наводнения в Петербурге, чудом не разбился на российских дорогах, ходил на медведя с ножом и отморозил зимой нос. Любовь к женщине, бунтарский дух, горячая кровь, борьба за свободу и русский характер все это ждет зрителей в областном Драмтеатре.

Начало в 18.30

Возрастное ограничение: 16+

Кировский областной Драматический театр улица, Московская, 37.

Сюжет спектакля «Здравствуйте, я ваша тетя!» хорошо знаком публике по одноименному советскому фильму. Студенты Джекки и Чарлей влюблены в очаровательных девушек, но их отношениям мешает грозный опекун адвокат Спетлайг. Тогда два молодых джентльмена выдумывают авантюру. Они просят своего друга Бабса, выдать себя за богатую родственницу из Бразилии. Но вопреки плану женихов донна Люциа Д’Альвадорец сама становится самой желанной невестой.

Начало в 17.00

Возрастное ограничение: 12+

Кировский областной Драматический театр улица, Московская, 37.

Также кировчанам предлагают посетить кинотеатры и оценить новинки кинематографа: Вызов (6+), Я хочу! Я буду! (12+), Д’Артаньян (12+), Джон Уик 4 (18+), Приключения Аргонавтов (6+), Любовь-морковь. Восстание машин (16+), Принц пустыни (6+), Мое прекрасное несчастье (16+), Зверолэнд (6+), Мизантроп (18+), Ренфилд (18+).