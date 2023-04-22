Самый яркий звездопад за год. 22 апреля в Кирове состоится астровыезд

Активисты организуют выезд в село Хреново для наблюдением за звездопадом Лириды. ФОТО: Любительская Астрономия в Кирове

Самый яркий звездопад Лириды, первый весенний звездный дождь, достигнет своего максимума в ночь с 22 на 23 апреля. Подробнее о событии рассказали в группе «Любительская Астрономия в Кирове».

О НЕМ ИЗВЕСТНО УЖЕ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЛЕТ

Жители нашего региона смогут увидеть метеорный поток даже невооруженным глазом. Звездопад пройдет на границе созвездий «Лиры» и «Геркулеса», недалеко от «Веги» - самого яркого космического тела среди вышеперечисленных.

Такое явление образуется из-за прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, образованных кометой «Тэтчера». Стоит отметить, что это старейший метеорный поток, о нем известно уже более 2600 лет.

Явление проходит с 16 по 25 апреля, но пик активности состоится ночь с 22 на 23 апреля. В среднем за час в звездопаде наблюдается более 25 космических тел. Как утверждают в группе «Любительская Астрономия в Кирове», в этом году благоприятные условия для того что бы увидеть метеоритный поток.

- Растущая луна сейчас в фазе тонкого серпа, поэтому она не помешает наблюдениям. Поток виден всю ночь, так как в наших краях созвездие «Лиры» практически не заходит за горизонт, - уточнили кировские астрономы.

Профессионалы также утверждают, что во второй половине ночи звездопад будет видно лучше всего, помощь специальных приборов не понадобится.

АСТРОВЫЕЗД

Для любителей звездного неба и необычных космических явлений активисты из группы «Любительская Астрономия в Кирове» организовали выезд в поселок Хреново, который расположен в 55 км от Кирова. Все желающие могут поучаствовать бесплатно, для этого требуется оставить комментарий под постом в паблике и указать на машине вы или нет и сколько можете взять с собой человек. Сбор состоится на Театральной площади у фонтана.

Программа астровыезда:

-19.00 - 19.10 - общий сбор;

-19.10 - 19.15 - инструктаж;

-19.15 - выезд из Кирова;

-20.30 - 20.45 - прибытие на место наблюдений, сборка телескопов;

-20.45 - 21.25 - наблюдение «Луны» и «Венеры» в телескопы;

-21.25 - 22.45 - экскурсия по созвездиям весеннего неба и наблюдение метеорного потока «Лириды»;

-22.45 - 23.45 - наблюдение «Марса» в телескопы;

-23.45 - 01.00 - наблюдение объектов дальнего космоса в телескопы, астрофотография;

- 01.15 - отъезд в Киров.

Если вы решили сами добраться до места, то необходимо прибыть по этим координатам: 58.198012, 49.320408. Сбор в поселке Хреново состоится в 20.45, организаторы просят не приезжать заранее.

СПИСОК ПРАВИЛ

Как и в любом мероприятии, на астровыезде есть свои правила, которые нужно соблюдать: - Запрещается курить на наблюдательной площадке, и бросать окурки на землю. Кроме того, просят не привозить с собой кальяны и алкоголь.

- Для лучшей видимости и привыканию глаз в темноте запрещено пользоваться фонариками и оставлять включенными фары в автомобилях. Также запрещено около телескопов пользоваться фотоаппаратами со вспышкой.

- Всем присутствующим советуют одеться тепло, так как ночью температура опуститься до 0 градусов. Так как площадка находится на открытом поле будет сильный ветер, поэтому советуют взять с собой зимние куртки, теплый чай и еду.

Также организаторы уточнили, что выезд состоится только при благоприятной ясной погоде. В случае дождя или просто облачного неба мероприятие отменяется.