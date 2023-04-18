День донора-2023: список мест в Кирове, где можно сдать кровь

Уже 16 лет, 20 апреля в России ежегодно отмечается Национальный день донора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная с 2007 года, 20 апреля в России ежегодно отмечают Национальный день донора. Он посвящен людям, которые в прямом смысле отдают частичку себя на благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. «Комсомолка» узнала, где в Кирове можно сдать кровь и что для этого нужно сделать.

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

Прием потенциальных доноров ведется только в специализированных центрах. За один сеанс человек отдает 450 миллилитров крови, а взамен получает бесплатное питание или деньги.

Также предусмотрены различные льготы при бесплатном заборе крови более двух раз в году. В таком случае, к примеру, донор имеет первоочередное право на льготные путевки в санатории. Кроме того, работодатель обязан предоставить ему два выходных дня после сдачи с сохранением зарплаты.

Обладатели звания «Почетный донор» кроме ежегодной выплаты от государства имеют право на отпуск без соблюдения графика, первоочередное право на льготные путевки, а также получение медицинской помощи вне очереди.

ПИТЬ БОЛЬШЕ ВОДЫ И ЧАЯ

Перед сдачей крови специалисты рекомендуют не употреблять спиртного как минимум два дня до процедуры, а также не есть соленой, острой и копченой пищи, а также молочной продукции. За несколько дней до сдачи крови стоит пить больше воды или несладкий чай, чтобы повысить уровень жидкости в организме.

До процедуры донору предстоит пройти проверку: у него возьмут до 30 миллилитров крови для определения уровня гемоглобина, группы и резус-фактора, анализа на наличие гепатитов, сифилиса и ВИЧ. Гражданина, имеющего эти заболевания к процедуре, не допустят.

Также человек не сможет сдать кровь в следующих случаях:

- Если гражданин наблюдается у психиатра;

- Если не прошло от двух недель до года после вакцинаций;

- Если не прошел год после беременности, контакта с больным гепатитами или удаления зуба;

- Если не прошло шесть месяцев после поездки за границу;

- Если не прошло два дня после употребления алкоголя;

- Если не прошло пять дней после менструации;

- Если не прошел месяц после простуды или ангины, или два месяца после обострения аллергии.

ГДЕ СДАЮТ КРОВЬ?

В день сдачи крови пациенту необходимо прийти в медучреждение с паспортом и СНИЛС. Перед процедурой нельзя принимать пищу, курить, пить можно только простую воду.

Сеанс может занять от 10 минут до 2 часов, в зависимости от сдаваемого материала. После процедуры рекомендуется посидеть и отдохнуть 10 - 15 минут. Нельзя снимать или мочить повязку 3 часа. В день после сдачи необходимо избежать физических нагрузок и полноценно питаться двое суток и пить от двух литров жидкости в день.

А сделать это можно в следующих учреждениях:

- Кировский плазмоцентр ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России, улица Воровского, 107. График работы: 08.00 - 19.00, без выходных. Запись по телефонам: 8-8332-36-80-63, 8-8332-36-79-36;

- Кировский центр крови, улица Красноармейская, 74. График работы: с понедельника по пятницу 07.00 - 11.30, Запись по телефонам: 8-8332-25-45-00, 8-922-938-02-61;

- Кировский НИИ гематологии и переливания крови, улица Красноармейская, 70. График работы: с понедельника по пятницу 07.00 - 11.30. Запись по телефонам: 8 (8332) 54-25-43, 8 (8332) 25-59-31.

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