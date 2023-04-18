Почти 300 семей из Кировской области обрели свое счастье. И вот каким образом.

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий в областном перинатальном центре оснащено всем необходимым оборудованием. Фото: Минздрав Кировской области

Как рассказали в региональном Минздраве, кировчане, испытывающие проблемы с репродуктивным здоровьем, могут стать родителями при помощи вспомогательных технологий. Мера поддержки предоставляется в рамках нацпроекта.

Так, в 2022 году 639 женщин стали матерями после процедур экстракорпорального оплодотворения, или ЭКО. Врачи приняли 295 родов после проведения данной методики, в результате чего в Кировской области родились 328 детей.

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий, или ВРТ, в Кировском областном клиническом перинатальном центре оснащено всем необходимым оборудованием. В нем проводятся ЭКО и перенос эмбрионов в полость матки, криоконсервация эмбрионов и другие операции. Для пациентов перинатального центра также доступно лечение по программам «донорство ооцитов», «донорство эмбрионов», «суррогатное материнство». В работе используются культуральные среды (растворы для содержания эмбрионов - Ред.) и расходные материалы ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Стоит отметить, что процедуры проводятся бесплатно, в том числе необходимые обследования. Их можно пройти по полису ОМС в женской консультации.

Как отметил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, власти региона в рамках реализации нацпроектов ведут системную работу по позитивному изменению демографической ситуации в регионе:

- финансовая поддержка семей с детьми;

- внедрение современных вспомогательных репродуктивных технологий;

- совершенствование оказания медицинской помощи маловесным детям;

- предоставление мамам в декрете возможности профессионального роста;

- создание программ, стимулирующих создавать семьи с несколькими детьми.