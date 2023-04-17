Медаль «За отвагу», боевые действия и жизнь на фронте: гвардии рядовой из Слободского рассказал о своей службе

Денис вернулся на свою малую родину и рассказал как ему живется в зоне проведения СВО. ФОТО: Правительство Кировской области

Житель города Слободской Денис отправился добровольцем в зону СВО еще до объявления частичной мобилизации в составе первого батальона «Вятка». За заслуги полк, в котором он служит, ныне удостоен статуса «гвардейский», и военное звание слобожанина теперь звучит гордо - «гвардии рядовой».

Перед отпуском боец получил медаль «За отвагу». Правительство Кировской области, ссылаясь на газету «Слободские куранты», рассказало о жизни Дениса «за лентой».

НЕ МОГ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО НАДЕНУ ФОРМУ

18 августа 2022 года, узнав, что набирают добровольческое подразделение, слобожанин подписал контракт, прошел медкомиссию и отправился на фронт.

- Мне позвонили, сказали, когда отправка. Родным и друзьям понадобилось время, чтобы принять эту новость. Я и сам не мог представить, что снова надену солдатскую форму, - вспоминает Денис.

После подготовки боец в составе своего подразделения оправился на штурм первого населенного пункта в Херсонскую область. После и до отпуска он нес службу в Луганской Народной Республике.

На задания подразделение выходило не ежедневно, могло целую неделю находится в боевых действиях, а потом несколько дней отдыхать. Но лагерь тоже находился в зоне противника, так что приходилось быть начеку.

По словам солдата, к быту он привык быстро, а в блиндажах обстановка похожа на жизнь на даче.

- Не городские удобства, но электричество есть благодаря дизельным генераторам, - отметил Денис.

ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ ПОСЛЕДИМ

По словам слобожанина, в его подразделении служит большое количество бойцов с разным вероисповеданием: православные, мусульмане, буддисты. Но это не мешает солдатам тесно общаться. Друг с другом они готовы поделиться последним.

- «За лентой» верующими становятся многие, начинаешь ценить простые вещи, на которые прежде не обращал внимания, - рассказывает Денис.

Слобожанин даже находясь в отпуске переживает за оставшихся на передовой сослуживцев. Когда нашего земляка увозили к месту отправки домой, его товарищи собирались на боевое задание. Но позже они связались с Денисом и сказали, что все прошло удачно.

- Благодарен отцам-командирам, которые фотографировали нас, снимали видеообращения, а потом уезжали в город, где связь была, отправляли это нашим родным, - поделился боец.

Когда есть возможность что-то передать для близких, Денис всегда передает, что у него все хорошо, надеясь в ответ услышать тоже самое.

ЕСТЬ МЕЧТА

Слобожанин также выразил благодарность волонтерам за письма с поддержкой и детские рисунки, которыми бойцы украшают стены. По его словам, читая рукописи, солдаты иногда не могут сдержать слез, а некоторые вспоминают своих детей.

Также солдат благодарит всех причастных за гуманитарную помощь, а особенно за маскировочные сети.

- Противник ведет разведку с воздуха дронами, и приходится прикрывать не только лагеря, но и технику, ведь по ней могут нанести удар. А если не будет машин, то пехота практически встанет на месте, - рассказал Денис.

По словам слобожанина, он завершает дело своего прадеда, который числится без вести пропавшим в Великой Отечественной Войне. Для солдата является примером поступок родственника, когда он в 45 лет ушел защищать родину.

- У бабушки только похоронка на него оставалась. Надеюсь, что когда-нибудь найдется его солдатский медальон. А еще у меня есть мечта: когда закончиться СВО, в День Победы пройти в рядах Бессмертного полка с портретом своего прадеда, - отмечает Денис.