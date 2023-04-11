Афиша мероприятий на День космонавтики 2023 в Кирове: мастер-классы, квесты, концерты и многое другое

В Кирове пройдут мероприятия, посвященные Дню космонавтики 2023 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России 12 апреля отмечается День космонавтики. В эту дату в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет вокруг планеты Земля. В честь праздника в течение недели кировчане смогут посетить мероприятия, выставки, принять участие в акциях, мастер-классах и научных шоу. «Комсомолка» подготовила афишу мероприятий и узнала, куда можно сходить всей семьей.

СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ

«Музей Циолковского, авиации и космонавтики» приглашает всех желающих на праздничную экскурсию «От Земли во Вселенную». Кировчан ждет посещение всех залов музея, включая интерактивные, такие как «Виртуальная космонавтика» и «Астрофизические явления». Начало экскурсий: 14.00, 14.30, 15.00, 15.30. Там же состоятся бесплатные показы полнокупольных фильмов в планетарии. Зарегистрироваться на просмотр можно на официальном портале музея. Время сеансов:

- 14.00 – «Разноцветная Вселенная»;

- 15.00 - «Галактика и ее население»;

- 16.00 - «Разноцветная Вселенная»;

- 17.00 - «Мир звезд».

Администрация города также сообщает о мероприятиях ко Дню космонавтики 2023 в Кирове. В том числе, о виртуальной экскурсии «Вятка - город космический» в библиотеке Пушкина. Слушатели совершат путешествие в прошлое нашего города, связанное с освоением космического пространства. Узнают о том, как появился парк, названный в честь первого космонавта, и кинотеатр, носивший имя советского космического корабля. Всех желающих ждут по адресу: улица Преображенская, 74 в 11.00

В Доме культуры поселка Дороничи состоится квест «Космическое путешествие» для учащихся начальных классов. Мероприятие познакомит детей с загадочным миром звезд и планет. Ребята смогут представить себя космонавтами-путешественниками, которым необходимо выполнить различные задания. Начало мероприятия в 13.30 и 15.00 по адресу: поселок Дороничи улица Центральная, 2а.

ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ

В Нововятске в ДК «Россия» состоится игровая программа «Быстрее! Выше! Сильнее!» Ребята узнают, какой была «дорога в космос» для человека, ставшего номер один во внеземном пространстве. Они испытают свою силу, смекалку и выносливость. Победителем станет самый эрудированный и ловкий участник. Мероприятие состоится по адресу: улица Советская, 17.

Музей Циолковского проведет в 15.30 интеллектуальный квиз «РИСК.КОСМОС» для старшеклассников. Позже с 19.00 до 20.00 состоится показ спектаклей, в котором выступят участники фестиваля малых форм «Космос рядом».

СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ

«Музей Циолковского» празднует свой день рождения. С 10.00 до 11.00 работники проведут экспресс-викторину: «35 лет нашему музею!». Также в 10.00 и 16.00 состоится научное шоу «Лаборатория космических наук». После всех желающих с 11.00 до 14.00 приглашают на мастер-классы и игротеку «Автостопом по Галактике». В 15.00 родителей и детей ждут в семейном клубе «Звездный остров». И в завершение дня в 17.00 пройдет праздничная программа «Симфония звезд» с группой «Эль-танго».