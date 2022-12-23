В Кирове врачи удалили пациенту более 60% печени, пораженной ленточным червем

Врачи обнаружили у пациента поражение центральной части печени, вызванное паразитом. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи удалили у мужчины большую часть печени, пораженную паразитом. Об этом случае рассказали в региональном Минздраве.

ЛЕНТОЧНЫЙ ЧЕРВЬ В ПЕЧЕНИ

Проблемы со здоровьем у жителя Нолинского района начались весной. Он начал резко терять вес, приобрел повышенную утомляемость и недомогание. Регулярно его беспокоила боль в правом боку. Летом состояние стало хуже: начались диарея и рвота, изменился цвет мочи. И лишь когда кожа и белки глаз стали желтеть, мужчина обратился к врачу.

УЗИ и КТ выявили у пациента поражение центральной части печени. Как оказалось, во внутреннем органе завелся паразит - ленточный червь альвеококк.

- Бессимптомная стадия альвеококкоза продолжается до 10 и более лет. За это время паразит буквально «съедает» клетки печени. Альвеококк может прорастать в крупные сосуды, печеночные, желчные протоки, лимфоузлы, давать «метастазы», рецидивировать, - рассказал врач-хирург Кировской областной клинической больницы Владимир Русинов.

Врачи провели пациенту расширенную левостороннюю гемигепатэктомию. Иными словами, мужчине удалили более 60% печени, пораженной паразитарной тканью. Вмешательство прошло почти бескровно благодаря наличию в арсенале медиков высокотехнологичному оборудованию. Послеоперационный период протекает без осложнений, и сейчас пациент готовится к выписке.

КСТАТИ

Кировская область - один из очагов распространения альвеококка. Его носителями являются дикие животные, лисы, волки, мыши. Человек же может «приобрести» паразита, съев немытые, покрытые яйцами альвеококка овощи, фрукты, лесные ягоды и рыбу. Заразиться можно также, выпив неочищенную воду из загрязненных водоемов.

Ежегодно в Кировской областной клинической больнице врачи выполняют 5-10 резекций печени пациентам с альвеококкозом. За последние десять лет в отделении побывало 133 пациента с этим диагнозом. Хирурги клиники применяют радикальные методы лечения, что позволяет получить хорошие результаты у большинства пациентов.