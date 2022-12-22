Грипп вышел на охоту: инфекцию подхватили уже 15 тысяч кировчан

Большинство заболевших - дети от 7 до 14 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зима - время, когда в морозном воздухе витают не только запахи мандаринов, но и опасные вирусы. Год еще не закончился, а тысячам кировчан уже поставили диагнозы ОРВИ и грипп.

И число заболевших неумолимо растет. А впереди еще два месяца зимы. И неизвестно, какие сюрпризы они принесут...

БОЛЕТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ

За минувшую неделю, с 12 по 18 декабря, число заболевших острыми респираторными инфекциями в Кировской области выросло до 15546. Причем большинство из тех, кто заразился - дети младше 14 лет. На них пришлось 60,7% от общего числа заболевших.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области, недельный эпидемиологический порог был превышен среди кировчан всех возрастов. Чаще других заражались дети 7-14 лет. Темп роста заболевших в этой возрастной группе составил 39,89%.

То, что среди заболевших много детей школьного возраста, не могло не отразиться на учебном процессе. По последним данным, 134 класса в 29 образовательных учреждениях пришлось вывести на карантин. А в одной школе и вовсе полностью приостановили учебный процесс.

При этом в Кировской области за тот же период снизилась заболеваемость коронавирусом (на 7,5%). За неделю «ковид» диагностировали только у 173 пациентов.

АНТИБИОТИКИ МОГУТ НАВРЕДИТЬ

Самое частое слово, которое мы слышим, когда разговор заходит о лечении ОРВИ - антибиотики. Действительно, эти сильнодействующие лекарства могут помочь. Но принимать их нужно с умом! Иначе вы рискуете лишь навредить своему организму.

- Важно помнить, что ОРВИ, включая грипп, аденовирусную инфекцию и некоторые другие, вызываются вирусами, на которые антибиотики не действуют, - рассказали в министерстве здравоохранения Кировской области.

Как пояснили врачи, антибиотики действуют не выборочно на вирусы, но и на другие микроорганизмы в теле человека. Таким образом, препараты могут повлиять на работу бактерий, отвечающих за иммунитет.

Поэтому ни в коем случае нельзя принимать антибиотики без назначения врача! Такое самолечение может привести к ухудшению здоровья, аллергическим реакциям и даже анафилактическому шоку.