В Кировской области построят многоквартирные дома для переселения из аварийного жилья 2313 человек

Уже заключены шесть контрактов на строительство домов для переселения, и еще десять находятся в стадии подписания. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области построят 16 домов для переселенцев из аварийного жилья. Об этом стало известно на еженедельной планерке у главы региона Александра Соколова.

На данный момент финансовое обеспечение программы составляет 3,7 миллиарда рублей, из которых 3,2 составляют федеральные средства. Этого оказалось недостаточно, и многие конкурсные процедуры по определению подрядчика остались несостоявшимися. Благодаря взаимодействию Александра Соколова с федеральным центром удалось дополучить еще 1,6 миллиарда.

Сейчас заключено шесть муниципальных контрактов на строительство многоквартирных домов в Арбаже, Верхошижемье, поселке Октябрьский Слободского района и в Кирове (3 дома) для расселения 1081 человек. На это потребуется 1,1 миллиарда рублей. В ноябре 2023 года дома будут построены.

Кроме того, в стадии подписания находятся контракты на строительство еще 10 многоквартирных домов, куда въедут 1232 человека. Общая сумма – 2,6 миллиарда рублей. Строительство завершится в 4 квартале 2023 года.

Дополнительно заключено 82 соглашения о выплатах кировчанам за аварийное жилье и контракты на приобретение 195 новых помещений. До конца года также планируется приобрести квартиры в домах, которые еще не достроены. В них переселятся 989 человек. Договор будут подписывать с ООО СЗ «Кировспецмонтаж».

Всего в 2022 году планируется заключить муниципальные контракты более чем на 5 миллиардов рублей, чтобы переселить более 4000 человек.