Вице-президент кировской «Родины» Владимир Стариков о матче с «Енисеем»: «Вратарю ставлю пятерку»

Завершился матч красной карточкой защитнику «Родины» Данилу Пасечнику. Фото: скрин с видео vk.com/hcrodinakirov

Матч с красноярским «Енисеем» кировские болельщики ждали с нетерпением. Во-первых, это возможность в очередной раз увидеть на льду легенду хоккея с мячом, лучшего бомбардира чемпионатов страны всех времен Сергея Ломанова-младшего. А во-вторых, они ждали появления на льду воспитанника «Родины» полузащитника Нелюбина. Вячеслав в начале практически не выходил на лед, но в последнее время тренеры стали доверять ему больше.

К сожалению, сказалась давняя болезнь кировской команды: очень часто мы пропускаем в самом начале. Вроде бы небыстрое начало было на руку как раз «Родине», но стоило «Енисею» включиться, как мяч оказался в воротах кировчан. Гол на счету Ломанова.

Отметим, к слову, что ворота «Родины» защищал 20-летний Егор Перминов, для которого этот матч стал первым в нынешнем сезоне. Любопытный факт: дебютировал Егор в Суперлиге в прошлом сезоне в матче… против того же «Енисея». Пропустил тогда 13 голов и был заменен на 72-й минуте. В этот раз он сыграл намного увереннее.

На 15-й минуте нарушил правила вблизи своих ворот Дмитрий Кураев. Легендарный Ломанов с точки не промахнулся.

Игра проходила в обоюдных атаках, опасные моменты возникали то у одних, то у других ворот. На 35-й минуте Вячеслав Нелюбин поразил ворота своего бывшего клуба и совсем убил интригу в матче (если кто-то на нее надеялся).

После перерыва «Енисей» и «Родина» продолжили играть в открытый хоккей, за который болельщики и любят этот вид спорта. К сожалению, мяч никак не хотел влетать в ворота красноярцев. А вот гости забили еще один гол. Сделал это на 75-й минуте Кирилл Попеляев.

И все же «Родина» сумела избежать сухого счета. Скажем честно, это было справедливо. Уж на один-то гол кировчане точно наиграли. Отличился Дмитрий Купаев с передачи Евгения Неронова после розыгрыша углового. 10 угловых подали кировчане в этом матче! Один из десяти - явно недостаточная реализация. Впрочем, у красноярского клуба статистика еще хуже: 0 из 7.

Завершился матч красной карточкой защитнику «Родины» Данилу Пасечнику, который на 90-й минуте схлопотал третье удаление.

Статистика матча. Штрафное время: 40 1к - 20. Угловые: 10 - 7. Свободные удары: 8 - 11. 12-метровые: 0 - 1. Вне игры: 3 -1. Тайм-ауты: 0 0.

Легендарный тренер, а сейчас вице-президент «Родины» Владимир Стариков так прокомментировал этот матч: «Обе команды сегодня играли в свободном стиле, много атаковали, создавали много моментов. Правда одна команда эти моменты реализовала четыре раза, а другая только один. Тем не менее, я хочу этот матч записать в актив команде «Родина». А вратарю Егору Перминову смело ставлю пятерку. Не стушевался, выручал, очень хорошо вводил мяч».

А главный тренер Игорь Коноплев на пресс-конференции поздравил болельщиков с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и попросил верить в команду и поддерживать ее.

После новогодних праздников кировчане отправляются на длительный выезд. Им предстоит сыграть в Мурманске с «Мурманом», Архангельске с «Водником», Красноярске с «Енисеем» и Первоуральске с «Уральским трубником». А ближайший матч на родном льду «Родины» сыграет 28 января против уфимского «Кировца».