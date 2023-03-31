Кировские офтальмологи вернули зрение 70-летней пенсионерке с полностью ослепшим правым глазом

Операция длилась всего около получаса. Фото: Минздрав Кировской области

Кировские офтальмологи выполняют около 3000 операций в год. Данными и случаями из практики поделился областной Минздрав.

КАТАРАКТА - САМЫЙ ЧАСТЫЙ НЕДУГ

Отделение микрохирургии глаза Кировской областной клинической больницы развернуто на 60 коек круглосуточного стационара и на 6 - дневного. Его активность составляет 99%, здесь проводится много операций. На 500 из 3000 приходятся высокотехнологичные вмешательства.

Наиболее распространенная патология, с которой сталкиваются хирурги – катаракта. Это частичное или полное нарушение прозрачности хрусталика глаза. Каждый год в отделении лечатся примерно 1500 пациентов с таким диагнозом. Чаще всего это возрастная или старческая патология, однако ее возникновению могут поспособствовать такие факторы, как нарушение обмена веществ, сахарный диабет, авитаминоз.

- При несвоевременном лечении заболевания развивается набухающая катаракта. Набухающий хрусталик может вызывать нарушение внутриглазного давления и гибель зрительного нерва, что в дальнейшем может привести к необратимой слепоте, - рассказал заведующий отделением Игорь Смердов.

ЗАМЕНИЛИ ХРУСТАЛИК ОСЛЕПШЕГО ГЛАЗА

Так, к примеру, в отделении лечилась 70-летняя пенсионерка с диабетом 2 типа. С сентября 2022 года она стала заметно хуже видеть правым глазом, появилось ощущение тумана, а через несколько месяцев зрение сохранилось только на левом глазу. Врачи поставили диагноз - набухающая катаракта.

Специалисты провели дробление и удаление мутного хрусталика, взамен установив искусственный. Операция заняла около получаса, пациентка находилась под местной анестезией.

- Хирургия катаракты проводится в отделении с использованием факоэмульсификатора ведущего мирового производителя и высокотехнологичной операционной системы последнего поколения, - пояснил Игорь Смердов.

Стоит также отметить, что специалисты используют для диагностики все возможности многопрофильной больницы и консультативную помощь врачей других специальностей. Все операции проводятся с использованием новейшей микрохирургической техники и зарекомендовавших себя методик оперативного лечения.