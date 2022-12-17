Обидное поражение: кировская «Родина» снова проиграла

Следующий матч кировчане проведут в понедельник, 19 декабря Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Очередной матч Чемпионата России по хоккею с мячом «Родина» проводила на домашнем льду. Соперником стал «Уральский трубник» из Первоуральска.

Еще не все зрители успели занять места на трибунах, как «Трубник» открыл счет. Отличился Петр Цыганенко, еще в прошлом году игравший за кировский клуб. Забегая вперед, скажем, что своей игрой Цыганенко наверняка заставил руководителей «Родины» пожалеть о том, что в межсезонье они отказались от услуг хоккеиста: он оформил хет-трик, практически решив исход матча.

Счет сравнял Кирилл Литвинов с передачи Максима Маслова через 20 минут. Сейчас уже трудно представить, что в начале сезона тренера выпускали его на поле лишь на несколько минут, когда надо было дать отдохнуть кому-то из основных нападающих. Сейчас именно Кирилл – лидер кировской атаки, ее локомотив.

Второй гол уральцы забили под конец первого тайма. Сначала судья удалил за подножку Евгения Леухина, хотя многим показалось, что это был просто игровой момент. Капитан «Родины», уходя на скамейку штрафников, даже изобразил, как красиво спотыкался и падал игрок соперников после простого игрового контакта. Актерский этюд Леухина вызвал смех на трибунах, но… Тут же «Трубник» заработал угловой, после розыгрыша которого мяч влетел в ворота кировчан.

Едва начался второй тайм, как Олег Пивоваров счет сравнял. Соперники нарушили правила у кромки поля против Литвинова, кировчане штрафной удачно разыграли. Илья Черногоров пополнил свою статистику результативной передачей.

Радовались ничейному счету, однако, болельщики недолго: буквально через минуту «Уральский трубник» вновь вышел вперед. А еще через 9 минут довели разницу в счете до двух мячей. Болельщики на трибунах были уверены, что мяч был забит из положения «вне игры». Ну ладно, мнение болельщиков всегда субъективно. Но точно такого же мнения был и опытнейший игрок, тренер Владимир Стариков, комментировавший матч. Уж он-то в хоккее знает все…

Вообще, к судейству в этом матче вопросов было немало. Несколько грубых фолов против кировских хоккеистов судейская бригада явно пропустила.

За 15 минут до окончания с передачи Дмитрия Кураева свой второй гол в матче забил Кирилл Литвинов. Неслучайно именно его болельщики почти единогласно признали лучшим игроком встречи.

Кировчане бросились отыгрываться, но… После грубой ошибки пропустили пятый гол в уже компенсированное время. Вообще, эта какая-то новая «хроническая болезнь» «Родины» пропускать в добавленные минуты к основному времени.

- Эта игра была мало похожа на хоккей, - прокомментировал матч знаменитый кировский тренер, а сейчас вице-президент ХК «Родина» Владимир Стариков. – Выражаясь не очень хоккейным языком, это была «подшибиха», передачи шли в основном верхом, была борьба. Во втором тайме почистили лед, игра сразу преобразилась, обе команды стали атаковать.

А главный тренер «Родины» Игорь Коноплев отметил на пресс-конференции неудовлетворительную игру команды в обороне. «Можно сколько угодно сваливать вину на погодные условия, но они для обеих команд одинаковые», - сказал наставник кировской команды. – «Уральский трубник» оказался мастеровитей… Радует Кирюша Литвинов: прогрессирует, забивает в каждом матче».

Следующий матч кировчане проведут в понедельник, 19 декабря. Соперником станет титулованный красноярский «Енисей», который, правда, в нынешнем сезоне играет не так ярко. Начало матча в 18-30.