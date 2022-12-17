Афиша мероприятий на 185-летие «Герценки» в Кирове: мастер-классы, арт-базар и торжественный бал

«Герценка» ждет гостей на торжественные мероприятия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена 18 декабря будет праздновать 185 лет. Об этом событии сообщается на сайте учреждения.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Основные праздничные события пройдут в библиотеке с 18 по 20 декабря. Откроет их «День рождения с Герценкой», который будет проходить в воскресенье с 10:00 до 18:00 на всех площадках учреждения.

С 10:00 читатели смогут принять участие в акции «Запишись в библиотеку», где в подарок можно получить читательский билет.

В 12:00, 14:00 и в 16:00 сотрудники проведут экскурсию по библиотеке, где кировчане узнают много интересного об истории здания, общественных деятелях, принимавших непосредственное участие в создании и становлении библиотеки.

В фойе в течение всего дня будет проходить фестиваль мастеров декоративно-прикладного творчества от клуба «Мир увлечений в Герценке»: новогодняя выставка, арт-базар, мастер-классы, а также розыгрыш призов.

На других площадках читатели смогут увидеть различные фотозоны, книжные и интерактивные выставки, попробовать свои силы в литературных викторинах и кроссвордах.

Кульминацией события станет торжественный бал-прием в 15:00 и открытие художественной выставки «С именем Герцена». Для всех читателей вход свободный.

Два дня подряд, с 19 по 20 декабря, также будет проходить Всероссийская научно-практическая конференция «Книжная культура российской провинции». С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте библиотеки.

В ФОНДАХ ГЕРЦЕНКИ - БОЛЕЕ 4,2 МЛН ИЗДАНИЙ

6 декабря (18 декабря) 1837 года в помещении Благородного собрания состоялось открытие Вятской публичной библиотеки. Фонд которой к тому времени составил 1313 томов. На открытии Герцен произнес знаменитую речь о роли книги и библиотеки в истории человечества. Впоследствии напечатанную в Кировской типографии и ставшую первым литературным изданием на Вятке.

В годы ВОВ Киров, находящийся в тылу, принял огромное количество эвакуированных учреждений, в основном из Москвы и Ленинграда. Библиотека стала центром культурной и научной деятельности крупных ученых. В ней выступали с лекциями академики Евгений Тарле, Константин Быков, писатели Анатолий Мариенгоф, Борис Лавренев, Евгений Шварц, Евгений Чарушин, давали концерты пианист Генрих Нейгауз, артисты Ленинградского Большого драматического театра им. М. Горького, хоровой академической капеллы.

В 1943 году библиотека заняла первое место среди областных библиотек России. Более 30 работников награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», значками «Отличник народного просвещения».

В фондах Герценки - более 4,2 млн изданий. Фонд ценных и редких изданий в библиотеке содержит 46 тысяч книг. Это собрание рукописных книг XVI-XVII веков, западноевропейские старопечатные издания XVI-XVII веков, книги первопечатника Ивана Федорова.