Кировские врачи рассказали, какие предметы чаще всего проглатывают дети, и как родителям избежать этого

Чаще всего к врачам обращаются из-за проглоченных монет, батареек, камушков и других мелких деталей. Фото: Минздрав Кировской области

Ребенка во взрослом и большом мире поджидает немало опасностей. Многие из них тщательно замаскированы под что-то притягательное, и после «знакомства» с такими вещами нередко приходится ехать в больницу. В Кировской детской областной больнице рассказали о предметах, которые чаще всего проглатывают маленькие дети.

ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО

В большинстве случаев к врачам привозят малышей в возрасте от полугода до трех лет. Именно в этот период, как говорят специалисты, ребенок начинает познавать мир, и им интересно все попробовать на зуб. Это может быть все, что угодно: булавки, монетки, даже заколки. Однако чаще всего они вдыхают или проглатывают найденный предмет, который застревает в пищеводе, бронхах, легких, желудке и кишечнике.

- Наша коллекция пополняется почти каждый день, чаще всего дети проглатывают монеты, батарейки. И если деньги не несут большого вреда, то батарейки наносят колоссальный урон организму. Щелочь из них разъедает ткани внутри детского организма, поэтому извлечь их нужно максимально быстро. В этом случае мы проводим диагностику, при необходимости, с помощью специальных эндоскопических щипцов достаем предмет, - рассказывает врач-эндоскопист детской областной больницы Татьяна Зиновьева.

В таких случаях врачи проводят диагностику и при необходимости извлекают предмет специальным инструментом. Фото: Минздрав Кировской области

НЕ ТОЛЬКО ИГРУШКИ, НО И ЕДА

Одна из самых опасных вещей, которую может проглотить ребенок - это магниты. Двигаясь по внутренним органам, они могут соединиться друг с другом, из-за чего возникают пролежни. Так, например, в больницу поступила семилетняя девочка, которая съела 42 магнитных шарика из неокуба. Извлечь удалось только 14, остальные уже провалились в желудок и двенадцатиперстную кишку. Ребенку пришлось проводить операцию.

Бывают и случаи, когда в пищеводе застревают не инородные предметы, а еда. Так, на днях в больницу привезли малыша в возрасте год и девять месяцев. Он поперхнулся попкорном, и в итоге его пришлось госпитализировать.

ВАЖНО

Если ваш ребенок проглотил инородное тело, то необходимо как можно скорее обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений. Еще одно крайне важное правило - не оставлять в поле доступа детей, особенно дошколят, все мелкие предметы. Не стоит также давать маленьким детям без присмотра есть семечки и орехи.

- Все должно быть по возрасту, и игрушки, и еда, тогда ваш малыш будет в безопасности! - подчеркивает главный врач детской областной больницы Наталья Муратова.