Кировская «Родина» прервала длинную серию из проигранных матчей

В последний раз "Родина" брала очки почти 11 месяцев назад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировская «Родина» сумела прервать серию из почти трех десятков поражений подряд в различных турнирах. И хотя выиграть не удалось и в этот раз, первое очко в Чемпионате России 20022/23 завоевано.Знаете, когда «Родина» брала очки в последний раз? Почти 11 месяцев назад, когда в гостях обыграла «Мурман» 5:4. Было это 26 января. Голы тогда в составе кировчан забили Бушуев, Цыцаров, Шицко, Леухин и Кузьмин. Из этой пятерки в составе нынешнего года только капитан команды Евгений Леухин.

Очередным соперником «Родины» стала ульяновская «Волга», которая пока уверенно держится в зоне плей-оф. Как и полагается команде, которая находится намного выше в турнирной таблице, первый опасный момент в матче создали именно волжане. «Родина» сумела не пропустить, а постепенно и забрала инициативу. Не использовав несколько потенциально голевых моментов, кировчане счет все-таки сумели открыть. Произошло это после розыгрыша углового. Гол на счету Кирилла Литвинова после передачи Никиты Меньшикова.

Еще недавно мы писали, что Литвинов получает катастрофически мало игрового времени. Сейчас тренер доверяет ему больше, а Кирилл это доверие оправдывает: забивает во втором матче подряд. Через 7 минут Евгений Леухин опять же после углового счет удвоил. Голевой пас записал Максим Шилин. Тренер «Волги» вынужден был использовать свой тайм-аут уже вначале игры. Забегая вперед, скажем, что решение оказалось правильным. Воодушевленные болельщики погнали команду вперед.

И отметим, что «Родина» действительно несколько раз опасно атаковала. Но иногда нашим игрокам не хватало мастерства, а несколько раз выручил ульяновскую команду прекрасно игравший вратарь. Между тем, на перерыв команды уходили уже при равном счете. Сначала Рустам Тургунов с игры сократил отставание в счете, а в самом конце тайма судья назначил 12-метровый после нарушения Евгения Леухина. Евгений Волгужев с точки был точен. Через 5 минут после начала второго тайма Андрей Нагибин снова вывел «Родину» вперед.

Отметим, что этот гол стал первым для 17-летнего полузащитника в чемпионатах страны. Жаль, но победный счет сохранить не удалось: уже через полторы минуты «Волга» счет сравняла. Снова кировчане нарушили правила у своих ворот, на этот раз – Илья Черногоров. Евгений Волгужев и второй 12-метровый реализовал. В следующие почти 40 минут матча болельщики голов больше не дождались. Опаснее атаковала, пожалуй, «Волга», но вновь в воротах блистал Максим Шакиров. Есть первое очко в чемпионате!

Хотя «Родина» по-прежнему безнадежный аутсайдер чемпионата, определенный оптимизм ничейный результат все-таки внушил. Оценки болельщиков после матча разошлись. От восторженных «Молодцы парни! Вот сыграется команда к концу сезоны и всем покажем!» до весьма скептических «Таких соперников надо обыгрывать. А команда только сыграется, так полсостава в другие клубы уедет, побогаче».Но по-прежнему «Родина» у нас одна, верим в команду.

Итоговая таблица на 13 декабря: 1. «Кузбасс» (Кемерово) – 30 очков (11 сыгранных матчей) 2. «Водник» (Архангельск) – 29 (11) 3. «Динамо» (Москва) – 28 (11) 4. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 28 (11) 5. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – 18 (11) 6. «Волга» (Ульяновск) – 18 (12) 7. «Старт» (Нижегородская область) – 16 (12) 8. «Енисей» (Красноярск) – 14 (11) 9. «Ак Барс – Динамо» (Казань) – 12 (11) 10. «Мурман» (Мурманск) – 7 (10) 11. «Уральский трубник (Первоуральск) – 7 (11) 12. «Кировец» (Уфа) – 7 (10) 13. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 6 (11) 14. «Родина» (Киров) – 1 (11)