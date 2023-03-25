«Нас везде отлично приняли»: история семьи, переехавшей в Кировскую область по программе переселения соотечественников

Глава семейства сейчас находится в процессе получения гражданства. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

«Комсомольская правда»-Киров» совместно с областным УМВД продолжает рассказывать о госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Сегодня мы расскажем про семью Егорян, приехавших в Кировскую область из Армении.

НИКАКИХ ПРОБЛЕМ И ПРОВОЛОЧЕК

Супруги Егорян переехали из Еревана в Советск в сентябре 2022 года. Вместе с ними новыми жителями области стали и двое их детей - двухлетний сын и девятилетняя дочь.

Желая сменить место жительства, супруги выбрали наш регион неслучайно: здесь уже несколько лет живут родственники - сестра Лусинэ Аргамовны, матери семейства. У нее уже есть паспорт РФ - его ей выдали в феврале 2023 года. Ее муж, Эрик Аршавирович, пока находится в процессе получения российского гражданства. Процесс идет ускоренными темпами благодаря программе переселения.

- Детей в школу и детский сад получилось устроить довольно быстро, - рассказывает глава семьи. - В основном зачисление затянулось из-за отсутствия нужных документов, которые нам высылали из Армении. Из-за этого пропустили месяца три-четыре.

По словам Эрика Аршавировича, особых проблем с получением гражданства и документами не возникло: им во всем помогли разобраться. Супруги также получили подъемные по программе.

Семью хорошо приняли везде: от миграционной службы до местных жителей. Поэтому искать новое место они куда-либо в ближайшее время не планируют. Особых изменений после переезда из Армении также не ощущалось.

- Единственное, что было непривычным - переезд в маленький город. Все остальное здесь воспринимается нормально, - говорит Эрик Аршавирович.

На данный момент в планах у семьи - посмотреть Кировскую область, где они прежде никогда не были. Этим они займутся уже летом.

ВАЖНО

Постоянно или временно проживающие на законном основании в Кировской области иностранные граждане по вопросу участия в Государственной программе могут обратиться в УВМ УМВД России по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Энергетиков, д. 42 (тел. 48-72-38). Постоянно проживающие соотечественники за рубежом и желающие переселиться в область могут подать заявление в консульские учреждения России в стране проживания.