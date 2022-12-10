Кировская «Родина» дала бой нижегородскому «Старту», но все равно проиграла

На счету кировской «Родины» по-прежнему 0 очков в чемпионате России. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Давно кировские болельщики ждали матча, когда «Родина» даст бой сопернику. В большинстве матчей сезона наши хоккеисты проигрывали просто безнадежно. И вот наконец-то получилось «поупираться». «Родина» открыла счёт уже через две минуты после начала матча. Отличился Максим Маслов с передачи Олега Пивоварова.

Долго вести в счете не получилось, «Старт» сравнял счет уже через 6 минут, а на 25-й минуте и вышел вперед. На перерыв, однако, команды ушли при равном счете: на 31-минуте капитан «Родины» Евгений Леухин с углового сделал счет 2:2. Голевой пас записал в свою статистику Никита Меньшиков. Едва начался второй тайм, как «Старт» вышел вперед. Секундная стрелка не успела сделать даже одного оборота.

На 60-й минуте за грубую атаку соперника красную карточку получил автор первого гола Максим Маслов. Зато лишнюю возможность поиграть получил Кирилл Литвинов, которому нынешний тренер кировского клуба пока не очень доверяет. Кирилл предоставленным шансом воспользовался отлично: именно он сделал счет равным на 67-й минуте.

Концовка матча прошла с большим преимуществом нижегородского клуба. Но чаще всего им не хватало мастерства, а порой и отлично действовали защитники и вратарь «Родины».

Решающий гол «Старт» забил уже в компенсированное время, в самой последней своей атаке, когда до финального свистка оставались считанные секунды. Судья смотрел на секундомер, когда мяч влетел в ворота кировского клуба.

Отметим, что опять отлично проявили себя кировские болельщики. Крики «Родина! Родина!» были слышны на всем стадионе и заставляли хоккеистов играть с полной отдачей.

Ну что же, На счету кировской «Родины» по-прежнему 0 очков в чемпионате России. А поражение стало 27-м подряд…