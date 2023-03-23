В Шабалине больше, чем в Кирове: какие суммы компенсируют за коммуналку

Среднемесячный размер субсидии - 1 301 рубль на семью Фото: Олег УКЛАДОВ

Одно из направлений соцполитики - субсидии и социальная поддержка на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Суммы, выделяемые кировчанам, ежегодно растут. «КП» - Киров» делится актуальной статистикой.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР - 1 301 РУБЛЬ

За 2022 год в Кировской области субсидиями пользовались 28,7 тысячи семей - 5% всех семей региона. В Кирове субсидии взяли 8,3 тысячи семей (4% от всех семей, живущих в городе).

На 31 декабря 2022-го в списках на получение субсидий числилось практически 36 тысяч человек. 55% из них - из семей со средним доходом ниже прожиточного минимума.

По данным Кировстата, среднемесячный размер субсидии на семью - 1 301 рубль. Наибольший - 1 833 рубля - в Шабалинском районе, наименьший - 283 рубля в Немском округе. Киров посерединке, здесь дают 1 401 рубль.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям и ветеранам боевых действий также дают льготы, не зависящие от уровня дохода.

В прошлом году такой соцподдержкой пользовались 291,6 тысячи человек. Ее общая сумма - практически 2,7 миллиарда рублей.

Среднемесячный размер соцподдержки - 771 рубль на одного пользователя. Для сравнения, в 2021-м выплата была на среднем уровне в 743 рубля.

Наибольший среднемесячный размер соцподдержки в 2022 году зафиксирован в Куменском районе - 1 043 рубля на пользователя. В Кирове - 806 рублей в месяц. Наименьший размер - в Уржумском районе - 474 рубля.

130 тысяч человек получали социальную поддержку из федерального бюджета. Общая сумма - 1 миллиард 112,9 миллиона рублей. 161 тысяче человек давали соцподдержку из казны региона. Ее общая сумма - 1 миллиард 585,1 миллиона рублей.

КАК ОФОРМИТЬ СУБСИДИЮ?

Рассчитывать на получение субсидии могут семьи, у которых не менее 22% суммарного дохода уходит на оплату коммуналки. Обращаться нужно в МФЦ. Либо подать документы на портале госуслуг.

Необходимы следующие бумаги:

- копии документов, подтверждающих владение и пользование жилым помещением;

- документы (либо копии) о платежах за жилое помещение и коммуналку в предыдущем месяце;

- копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры соцподдержки и компенсации;

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов семьи.

К слову, совокупный доход определяют за предыдущие 6 месяцев.

Субсидия не будет превышать фактические расходы на коммуналку.