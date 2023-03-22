В Кирове врачи помогли 10-летней девочке с редкой врожденной патологией вернуться к полноценной жизни

Врачи успешно провели редкую операцию. Фото: Минздрав Кировской области

Кировские врачи провели 10-летней пациентке редкую операцию на колене. Историю рассказали в областном Минздраве.

СИМПТОМЫ ПРОЯВИЛИСЬ В ПЯТИЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ

В январе 2023 года в областную травматологию обратилась семья из Ижевска. Проблемы обнаружились у их 10-летней дочери: у нее периодически происходили вывыхи правого надколенника даже при небольших физических нагрузках. Девочка стала их замечать примерно с пятилетнего возраста.

В течение длительного времени ребенок проходил консервативное лечение, но это не принесло плодов. Тогда семья обратилась к кировским врачам. Они диагностировали у школьницы врожденный вывих надколенника - довольно редкую патологию, происходящую от недоразвития соединительнотканных структур коленного сустава.

- Надколенник находился снаружи от правого коленного сустава постоянно, что вызывало дискомфорт при любом движении. Было принято решение о выполнении операции не стандартным способом – провести суставную реконструкцию методом Галеацци, - рассказал заведующий детским отделением Центра травматологии Алексей Молчанов.

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ВЕРНУЛАСЬ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

Для стабилизации надколенника врачи использовали собственные мыщцы ребенка без применения блокирующих винтов и повреждения зоны роста. После операции девочке наложили гипсовую лонгету. Чуть больше недели школьница находилась в детском отделении, а затем ее выписали домой на амбулаторное лечение, где она продолжала носить гипс на протяжении еще четырех недель. И только после его снятия и проведения рентгена врачи смогли с уверенностью сказать, что операция прошла успешно - надколенник зафиксирован.

В течение двух недель пациентка разрабатывала коленный сустав под руководством инструктора ЛФК и проходила магнитотерапию. На данный момент девочка уже находится дома, в Ижевске, она чувствует себя хорошо и возвращается к полноценной жизни.

В областной травматологии также отметили, что за минувший год в детском отделении пролечили свыше 1240 детей. Около 360 из них - по ортопедическому профилю.