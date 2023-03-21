«Кракен» и рост по гриппу и ОРВИ: сколько кировчан заболело за неделю

Взрослых, болеющих COVID-19, стало чуть больше. Причина - смена циркулирующего штамма Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Гриппующих» и заразившихся ОРВИ жителей стало чуть больше, а вот случаев заболевания «короной» - чуть меньше. Делимся свежими данными от управления Роспотребнадзора по Кировской области и проверенными советами по защите здоровья.

ТОЛЬКО ВИРУС ГРИППА В

ОРВИ и грипп: 9 066 заразившихся за прошедшую неделю. В пересчете это чуть более 73 случаев на 10 тысяч жителей. Прирост заболеваемости - 10%, если сравнивать со второй мартовской неделей. С другой стороны, недельный эпидемический порог даже близко не достигнут: показатели ниже почти на 43%.

На 7% чаще стали болеть кировчане старше 15 лет. Отдельное беспокойство экспертов вызывает грипп (рост на 21,5%). Во всех положительных «находках» выделен только вирус гриппа В. Присутствуют также РС-вирусы, риновирусы и парагрипп.

СМЕНИЛСЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ ШТАММ

А вот с COVID-19. Новую коронавирусную инфекцию за неделю диагностировали у 267 жителей региона, в том числе у 35 детей. Средний показатель - менее 22 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с предыдущей неделей «ковидных» пациентов уже чуть меньше.

Заметно снизилась заболеваемость «короной» среди детей - на треть.

- Незначительный рост заболеваемости взрослых связан со сменой циркулирующего штамма, - отмечают в Роспотребнадзоре. - В Кировской области циркулирует множество вариантов штамма «Омикрон», в том числе «Кракен».

По данным федерального портала стопкоронавирус.рф, летальных случаев в нашем регионе не фиксируют с 13 марта, а предыдущая смерть и вовсе была зафиксирована в феврале. Тем не менее уже 1 102 кировчанина скончались от коронавируса.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Советы санитарных экспертов остаются неизменными: никому не помешают некоторые меры профилактики.

Если заметили у себя симптомы ОРВИ - соблюдайте домашний (в идеале - постельный) режим и обратитесь за медицинской помощью. Если приболел ребенок, не стоит отправлять его в садик, школу или кружок.

Правила гигиены никто не отменял: моем руки с мылом или обрабатываем санитайзером. Рта и носа лучше лишний раз не касаться.

Полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и физическая активность - хорошее подспорье для вашего здоровья.