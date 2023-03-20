Прогноз погоды в Кирове с 20 по 24 марта: пасмурная погода и сильный ветер

В течение недели ожидается преимущественно пасмурная погода. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неделя выдастся по-весеннему теплой и пасмурной. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 20 по 24 марта.

Понедельник, 20 марта

День будет пасмурным, но без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах отметок +2...-2 градуса. Сильного ветра можно не ожидать, порывы составят максимум 4 м/с. Атмосферное давление в течение дня снизится с 752 до 747 мм ртутного столба.

Вторник, 21 марта

Температура воздуха в этот день поднимется до +5 градусов. День будет пасмурным, однако осадков не ожидается. Поднимется ветер: синоптики прогнозируют порывы до 7-8 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и за день опустится до 739 мм ртутного столба.

Среда, 22 марта

Столбики термометров покажут отметки до +5 градусов днем. С самого утра ожидается небольшой снег с дождем, который прекратится к полудню. Погода ожидается преимущественно облачная, к вечеру небо станет ясным. Возможны порывы ветра до 9 м/с. Атмосферное давление повысится до 741 мм ртутного столба.

Четверг, 23 марта

За окном потеплеет до +6 градусов. Погода в течение всего дня будет облачная, но без осадков. Значительно усилится ветер: порывы могут достигать 11 м/с. Атмосферное давление вернется к прежним отметкам и опустится до 737 мм ртутного столба.

Пятница, 24 марта

Температура воздуха повысится до +8 градусов в этот день. Ожидается облачная погода, местами солнечно, осадков не ожидается. Вновь возможен сильный ветер: синоптики прогнозируют порывы до 10-11 м/с. Атмосферное давление составит 736-737 мм ртутного столба.