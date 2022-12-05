Неродная «Родина»: кировские хоккеисты проиграли двадцать шестой матч подряд

Кировские хоккеисты продолжают оставаться в аутсайдерах. Фото: официальная страница ХК «Родина» Киров

В минувшие выходные кировская «Родина» сыграла матч в Уфе с дебютантом «Суперлиги по хоккею с мячом «Кировцем». Скажем честно, матчи с этим клубом - это, наверное, единственная возможность для кировчан взять хоть какие-нибудь очки в чемпионате. Хотя после нескольких безнадежно проигранных матчей в это верили только самые преданные болельщики клуба.

Выездной матч надежд не оправдал: очередное поражение кировчан, на этот раз со счетом 2:5. И снова безнадежно. На самом деле, счет мог быть гораздо более крупным, но просто блистал в воротах Максим Шакиров, отразивший четыре(!) 12-метровых ударов. Максим - безоговорочно лучший хоккеист команды в нынешнем сезоне.

Это было двадцать шестое поражение подряд кировской «Родины» в различных турнирах. Есть ли выход из этой ситуации? Однозначного ответа нет.

Часть болельщиков считает, что лучше бы было опуститься на лигу ниже и играть там. Логика в этом есть: нынешний состав, квалификация тренеров и руководства областной федерации уровню Суперлиги явно не соответствуют. В отсутствии старания хоккеистов упрекнуть нельзя, но мастерства, скорости катания и мышления им не хватает. Просто катастрофически не хватает! Более того, некоторые хоккеисты проигрывают себе же образца прошлого года. Кирилла Литвинова, например, болельщики в прошлом году называли надеждой команды, признавали несколько раз лучшим игроком матчей. А состав был уж, мягко говоря, не слабее нынешнего. В нынешнем сезоне он выходит на 5-6 минут кого-нибудь подменить. Стал хуже играть? Тогда чья это вина: игрока или тренера? А может тренер в него просто не верит, предпочитая своих воспитанников? И пример это не единственный.

Но, как говорится, сломать легко, а построить трудно. Если опуститься в высшую лигу, то побед, конечно, прибавиться, но зато кировские болельщики не смогут увидеть в игре Дергаева, Ломанова, Миргазова. Да и будет ли интерес у мальчишек записываться с спортивную секцию без стимула играть с лучшими хоккеистами на глазах лучших тренеров? Скорее нет, чем да. Но ведь невозможно вырастить настоящего чемпиона уровня Сергея Обухова в команде, которая только проигрывает. Психология не та. В общем, замкнутый круг получается.

Жаркие споры в последнее время разгораются на тему нужна ли постоянно проигрывающая команда региону. Вот цитата одного из болельщиков: «Распустит губернатор такую команду. Кому они нужны, если бесконечно проигрывают?». Добавило переживаний и появившееся в интернете предложение депутатов областного Законодательного собрания отобрать 30 миллионов рублей и направить их на развитие детского спорта. Не убьет ли это команду окончательно?

Главное богатство кировской «Родины» - это болельщики. Которые продолжают поддерживать команду несмотря ни на что. Которые ездили на выездной матч в Уфу. Которые поедут на выездной матч в Нижний Новгород. Которые приходят на стадион и поют «Команд на свете много, но лучшая одна…». Которые как мантру повторяют слова: «Родина» у нас одна. Верим в команду!»