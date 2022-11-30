Из замов в замы: бывший заместитель главы города стал заместителем главы администрации

Алексей Рябов набрал большинство голосов: 28 «за» и лишь 2 - «против». Фото: duma.mo-kirov.ru

30 ноября состоялось очередное заседание Кировской городской Думы. Одним из вопросов, который рассматривали депутаты, стало согласование нового заместителя администрации областного центра по социальным вопросам. Вячеслав Симаков предложил на эту должность кандидатуру Алексея Рябова.

Интересно, что до сентября нынешнего года Алексей Николаевич был заместителем главы города Елены Ковалевой. Однако в новый состав Думы бывший главный врач детского клинико-диагностического центра, выдвигавшийся по одномандатному округу №7 от «Единой России», не прошел. На выборах он совсем немного, но уступил Виктору Савиных, который представляет в Думе партию «Новые люди». Но без работы чиновник не остался: практически сразу после увольнения из Думы его назначили заместителем начальника городского департамента образования. А уже на днях Рябов вернется в здание на углу Карла Маркса и Воровского в новом качестве: заместителем главы администрации города по социальным вопросам.

На заседании гордумы кандидатуру Алексея Рябова представил глава администрации города Вячеслав Симаков. Отметим, что кандидатуру эту депутаты уже обсуждали на профильной комиссии и выразили ей поддержку. В итоге Рябову отдали большинство голосов: 28 - за, 2 - против.

Напутствуя нового заместителя главы администрации города, народные избранники выразили надежду, что Алексей Рябов вложит все силы в доверенное ему направление.

Редакция «Комсомольской правды в Кирове» поздравляет Алексея Николаевича Рябова с назначением и желает ему успехов в работе, а социальной сфере города - развития.