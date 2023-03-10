В Кировской области осудили москвичей, которые похитили бизнесмена и вымогали имущество на 660 миллионов рублей

Все осужденные получили разные сроки лишения свободы, которые будут отбывать в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудили четырех москвичей за похищение, вымогательство и мошенничество десятилетней давности. Подробности истории рассказали в прокуратуре и Следкоме региона.

ПЫТАЛИСЬ ОТОБРАТЬ ИМУЩЕСТВО НА 660 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Преступления были совершены еще в 2011-2012 годах. Четверо жителей Москвы и Московской области попытались «отжать» бизнес у одного из местных предпринимателей, держащего бумаго-перерабатывающие предприятия в Юрьянском и Зуевском районе. Действовали не мудрствуя лукаво: похитили директора и, угрожая насилием и убийством, требовали передать им в собственность имущество производств. Это железнодорожные подъездные пути, технические здания и жилые помещения, газо-тепло сети, транспортные средства, предметы мебели и бытовой техники. Общая сумма, в которую оценивалось имущество - около 660 миллионов рублей.

Группа вымогателей даже подготовила подложные документы о переходе права собственности на требуемые вещи. Один из них еще и успел похитить из бюджета более 38 миллионов рублей под видом возмещения НДС по мнимым сделкам, обманув налоговиков.

НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗНАКАЗАННЫМИ СПУСТЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

В конечном итоге о «сделке» все равно стало известно правоохранительным органам. Всех четверых задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Суд над ОПГ состоялся лишь на днях. Четверку обвинили в похищении человека, вымогательстве и двух эпизодах мошенничества. Последнее в итоге исчезло из приговора за истечением срока давности. Однако, несмотря на это, хватило всем.

Наибольшее наказание понес основной соучастник, по чьему указанию преступники и похитили директора производств. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Остальным досталось по 3 года 4 месяца и 8 лет соответственно. Всем придется отбывать срок в колонии строгого режима.

Кроме того, потерпевший потребовал возмещения причиненного материального ущерба. Для этого на автомобили и имущество преступников наложили арест. Те 38 миллионов рублей, что похитил под видом возмещения НДС один из соучастников, также вернулись в бюджет.