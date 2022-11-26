День матери в Кирове 2022: афиша мероприятий

Кировчане смогут посетить концерты, мастер-классы и спектакли Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные в Кирове пройдут концерты и мастер-классы, посвященные Дню матери. В городской администрации рассказали, какие праздничные события ожидаются 26-27 ноября.

БИБЛИОТЕКИ

26 ноября

Библиотека имени Альберта Лиханова (ул. Орловская, 17а):

10:30 - литературно-творческое занятие кружка «Золотой ключик».

Библиотека № 1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ул. Воровского, 106):

12:00 - «Милой мамочке моей»: мастер-класс.

Библиотека № 4 им. М.Г. Исаковой (ул. Профсоюзная, 77):

12:00 - «Самая любимая»: мастер-класс ко Дню матери.

27 ноября

Библиотека №12 им. П.П. Маракулина (ул. П. Корчагина, 215а):

10:00 «Мамочке подарок приготовлю я»: мастер-класс.

ДОМА КУЛЬТУРЫ

26 ноября

Центр культуры и досуга с. Русское (ул. Коммуны, 60):

12:00 - «Лучше всех!»: концерт ко Дню матери.

Городской клуб ветеранов (ул. Ленина, 97):

12:00 - «Мамина пластинка»: танцевально-развлекательная программа.

Библиотека № 4 им. М.Г. Исаковой (ул. Профсоюзная, 77):

13:00 - «О той, что дарует нам жизнь»: концертная программа.

Дом культуры «Лянгасово» (ул. Комсомольская, 10):

13:00 - «За все тебя благодарю!»: концерт, посвященный Дню матери.

Детская школа искусств «Рапсодия» (ул. Мира, 34)

13:00, 16:00 - «Говорите мамам нежные слова»: концерт, посвященный Дню матери.

Дом культуры «Заречный» (ул. Клубная, 9)

14:00 - «Самая прекрасная из женщин»: праздничная программа ко Дню матери.

Дворец культуры п. Дороничи (ул. Центральная, 2а):

14:30 - «Подарочки для мамочки»: открытие выставки работ «образцового самодеятельного коллектива» театра моды «Гризет»;

15:00 - «Букет для мамы»: концерт, посвященный Дню матери.

Дом культуры с. Порошино (ул. Боровицкая, 22)

16:00 - «Милая, милая мама!»: вечер отдыха, посвященный Дню матери.

27 ноября

Детская филармония (ул. Ленина, 100):

11:00 - «Песенка для Мамочки»: маленький концерт студии развития «Малышня».

Дом культуры «Россия», Нововятский район (ул. Советская, 17):

12:00 - «Добрая волшебница семьи»: праздничный концерт, посвященный Дню матери.

Дом культуры «Маяк», Нововятский район (ул. Октябрьская, 19):

13:00 - «Подарок для мамочки»: мастерская для детей, посвященная Дню матери;

14:00 - «Свет материнской любви»: концертная программа, посвященная Дню матери.

КАФЕ И ТЕАТРЫ

В выходные кировчанам также предлагают побывать на спектаклях. Так, в Драмтеатре можно увидеть постановки «1825. Запрещенный роман» и «Осенняя кадриль». В «Театре на Спасской» пройдут спектакли «Гудбай, Берлин!» и «Обыкновенное чудо». Маленькие зрители смогут побывать с мамами в Кировском театре кукол на постановках «Морские приключения», «История трех поросят», «Айболит» и «Умка».

В «Книжном клубе 12» 26 ноября с концертом выступит Татьяна Клестова (Jazz Mansard) и 27 ноября группа EL TANGO. В филармонии 27 ноября в 12.00 организуют концерт «Самой любимой маме на свете».