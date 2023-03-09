Синоптики прогнозируют в Кирове снежный и теплый март

Количество осадков в Кировской области составит 100-120% от привычных значений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начало весны запомнится кировчанам обильными снегопадами и потеплением. Подробнее о прогнозе погоды на март 2023 года в Кировской области рассказали метеорологи-любители.

КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ - 120% ОТ НОРМЫ

Температура воздуха в начале весны ожидается на градус ниже нормы на севере региона, и на градус выше - на юге. В центральных районах столбик термометра будет держаться в пределах нормы.

Количество осадков в Кировской области составит 100-120% от привычных значений. Так, март окажется значительно теплее, чем в прошлом и 2021 году. Но при этом более снежным.

Атмосферная циркуляция в этом месяце напомнит 2001 и 2006 год, когда в Кирове за март выпало около двух месячных норм осадков, - рассказали в сообществе «Любительская метеорология в Кирове».

СТАБИЛЬНЫХ ПЛЮСОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Несмотря на значительное потепление метеорологическая весна на территории Кировской области в марте может не наступить. Иными словами, не ожидается «устойчивый переход температуры воздуха через 0 градусов».

Если говорить о прогнозе подробнее, то первая декада месяца уже отличилась обильными снегопадами и плюсом на термометре. Однако во второй декаде марта есть вероятность вторжений арктического воздуха. Так, по предварительным прогнозам Gismeteo.ru, в ночь на 21 марта температура в Кирове может опуститься до -17 градусов. Количество осадков выпадет в пределах нормы.

Затем в течение третьей декады в регионе вновь прогнозируют температуру воздуха холоднее нормы и с избытком осадков. В областном центре, по данным метеорологических ресурсов, ночами столбик термометра будет держаться на уровне -1…+3 градусов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самым холодным март оказался в 2005, 2013 и 2018 годах. Тогда температура воздуха была на 4-6 градусов ниже обычной.

По-настоящему теплым оказалось начало весны в 2020 году. В третьей декаде отметка на термометре поднималась до +15.

В 2022 году первый весенний месяц был холодным, но сухим. Так, выпало всего около 30% осадков. Самая низкую температуру воздуха зафиксировали 8 марта, а именно -24.6 градуса. Наиболее высокую - 8.7 градуса - отметили 19 марта.