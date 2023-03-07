В Кирове врачи прооперировали девушку с редкой врожденной аномалией развития головного мозга

После установки диагноза девушке провели операцию. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи помогли пациентке с врожденной аномалией развития головного мозга. Подробности рассказали в областном Минздраве.

Проблемы у 26-летней Эльвиры начались несколько месяцев назад, когда она начала замечать у себя странные симптомы - головные боли и головокружения, снижение остроты зрения, боли в глазах при движении и трудности с поворотом головы. Девушка обратилась к неврологу и прошла МРТ, после чего ее направили к нейрохирургу Кировской областной клинической больницы.

У пациентки выявили Аномалию Арнольда-Киари - редкую группу врожденных аномалий развития головного мозга. Она характеризуется опущением миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие со сдавлением продолговатого мозга, отчего и развиваются соответствующие неврологические симптомы. В КОКБ ежегодно лечатся не более 3-5 пациентов с этой патологией.

Эльвире пришлось перенести операцию, за которую взялся нейрохирург Денис Старков. Вмешательство прошло успешно, а сама кировчанка удивилась тому, насколько красивым получился послеоперационный шов. Зажил он быстро и выглядел незаметно - «будто кошка поцарапала», не более.

- Денис Сергеевич - настоящий профессионал, лучший доктор в моей жизни. Безмерно благодарна, буду всю жизнь его помнить! - поделилась девушка.

Ежегодно в КОКБ лечатся не более 3-5 пациентов с такой аномалией. Фото: Минздрав Кировской области

С момента операции прошло уже более двух недель. Симптомов, которые тревожили пациентку, больше нет. Восстановление после вмешательства прошло легко, за что Эльвира очень благодарна персоналу Кировской областной клинической больницы.

- Мое послеоперационное восстановление проходило под чутким присмотром Владимира Александровича Никулина. Большое спасибо ему за мотивацию и заботу! Отдельная благодарность заведующему отделением Конопаткину Михаилу Андреевичу за то, что именно под его руководством работает такой замечательный, по-настоящему уникальный коллектив! Спасибо каждой медицинской сестре, всем санитаркам за то, как много они делают для пациентов. Спасибо за то, что заботились обо мне, когда не было сил. Всегда буду вспоминать нейрохирургическое отделение с теплом в душе! - рассказала кировчанка.