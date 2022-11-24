В Кирове на уборку снега вышло более 88 машин

Все дорожные службы перевели в режим повышенной готовности. Фото:https://t.me/simakov_kirov

В течение двух дней в Кирове продолжаются снегопады. Губернатор лично взял под контроль ситуацию с дорогами и объявил режим повышенной готовности всем подрядным службам. На расчистку улиц в областном центре 24 ноября вывели максимальное количество транспорта - более 88 снегоуборочных машин. Помимо этого тротуары, лестницы и остановочные площадки очищают около 100 дворников. Такие данные приводит горадминистрация.

Дорожные машины обрабатывают проезжие части противогололедным материалом галитом. Техника работает днем и ночью - в круглосуточном режиме.

- Уже на очищенных участках в течение 3-4 часов вновь образуются снежные заносы. Поэтому на дорогах продолжает работать максимальное количество техники. Привлекаем и дополнительный транспорт субподрядных организаций, - сообщил начальник дорожно-строительного участка ГДМС Максим Егоров.

23 ноября глава администрации Кирова Вячеслав Симаков рассказал в своем телеграм-канале о работе по очистке дорожно-транспортной сети:

- До 7 утра подрядчики проводили подсыпку противогололедными материалами. После этого начали прометание на улицах с меньшим трафиком и вернулись на магистральные улицы. На 12.30 работало 65 единиц техники и более 100 дворников. На Луганскую и Ленина ушли тягачи для помощи фурам с летней резиной. После окончания снегопада определим улицы для снеговывозки.

Глава администрации отметил, что по некоторым улицам к подрядным организациям есть серьезные замечания. Он поручил дорожным службам совместно с УДПИ корректировать маршруты колонн спецтехники при изменениях обстановки на дорогах.

Кроме того, департаменту городского хозяйства, управлению дорожной и парковой инфраструктуры, теруправлениям поручено контролировать работу служб.

В АО «Гордормостстрой» сообщили, что на сегодня колонны техники дважды прошли улично-дорожную сеть, работы по всему титулу продолжаются.

По прогнозу, снегопады ожидаются до выходных.

- Техника будет работать в вечернее и ночное время до полной очистки дорог, - сообщили в региональном Минтрансе.