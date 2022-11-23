Восторг и овации: фестиваль «Вятка - город детства» объединил более 7 тысяч кировчан

«Сказки про ежика в тумане» показал ТЮЗ из Перми. Фото предоставлено «Театром на Спасской».

В Кирове завершилась яркая и насыщенная театральная неделя. Международный фестиваль «Вятка - город детства», который учредили областное министерство культуры и Кировское отделение СТД РФ, собрал, кажется, лучшие спектакли и лучших зрителей. Ибо все семь дней, пока фестивальные постановки шли на сценах кировских театров, их залы были переполнены, а юные зрители, выходя с очередного спектакля, с нетерпением спрашивали, когда следующее представление.

Обычно позиционировавшийся как детский в 2022 году фестиваль расширил рамки и распахнул двери не только для детей разного возраста, но и подростков, а также взрослых.

14 постановок, отмеченных всевозможными наградами, показали театры Москвы, Екатеринбурга, Великого Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга, Казани, Еревана, а также кировские - театр кукол и «Театр на Спасской». Большинство спектаклей участники мероприятия показали кировчанам дважды. А Ереванский театр марионеток «МИМОС» дал даже три представления в нашем городе.

Тут и Ганс Христиан Андерсен с Александром Пушкиным, и современные драматурги Алексей Лелявский, Константин Федоров и другие. Спектр форм - широкий. Марионетки, перчаточные куклы, рисунки на песке - все подчинено одной цели, чтобы как можно точнее, глубже, интереснее раскрыть важные темы, касающиеся вечно актуального вопроса - человеческих взаимоотношений.

Постановку «Птифуры. Бабушки» представил театр «КУКФО» из Санкт-Петербурга. Фото предоставлено «Театром на Спасской».

Как и предполагалось, зрительский интерес оказался большим. Эти постановки очень ждали, билеты на многие спектакли раскупили еще за месяц до начала представления. На фестивальные показы приезжали семьями и классами из разных городов и весей - из деревни Стулово Слободского района, из поселка Стрижи - Оричевского и других. Признавались, что на спектаклях забывали кто - кашлять, а кто - дышать.

Постановки поднимали настроение чудесными историями и заставляли задуматься, а то и заплакать над серьезной житейской проблематикой. Они были жизнеутверждающими и, как отмечали многие, терапевтичными для детей и для их родителей.

- Даже мой 6-летний сын, которого с большим трудом теперь удается уговорить на посещение театра (так получилось, что однажды он испугался, и с тех пор как отрезало) сказал, что ему очень понравилось и он пойдет еще. Это ли не счастье? - поделилась в соцсетях Мария Васенина.

Воодушевлены были и зрители, и артисты.

- Ради таких драгоценных впечатлений и стоит проводить фестивали, - признался Владимир Грибанов, исполнительный директор фестиваля «Вятка - город детства», председатель Кировского отделения СТД РФ. - Каждый из нас сохранит в памяти воспоминания о самом-самом спектакле, а, может, двух или трех. Уверен, мы еще долго будем делиться ими. Именно через совместный опыт проживания происходящего на сцене проявляется объединяющая сила искусства.

Кировский театр кукол выбрал для показа на фестивале трогательную историю «Лис, который потерял цвет». Фото предоставлено «Театром на Спасской».

Нынешний фестиваль задумывался как один из первых подарков городу к его грядущему 650-летию.

- Это семь дней, четырнадцать театров, двадцать шесть сыгранных спектаклей, насыщенная творческо-образовательная программа, сотни зрителей, десятки гостей, невероятная логистика и очень плотный график фестивальной жизни с монтировками, репетициями, встречами-провожаниями, - поделились в «Театре на Спасской», выступившем организатором фестиваля.

Кроме обширной основной программы, фестиваль включил огромную образовательную часть. Она собрала педагогов, студентов и школьников, артистов театров. Так, один семинар-практикум посвятили зрительской интерпретации и безоценочному обсуждению спектаклей. Для профессионалов состоялся практико-ориентированный курс с элементами тренинга «Режиссура образовательного события».

А еще были мастер-классы, лаборатории, лекции, на которых выступили эксперты в области театрального искусства, чей приезд в Киров называют событием в культурной жизни города. В их числе - Сергей Казарновский, заслуженный учитель России, директор и основатель школы «Класс-Центр», лауреат премии Президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества «Искусство + Ребенок. Новые формы коммуникации».

Поздравления участника фестиваля - «Театр на Спасской». Спектакль «Бог ездит на велосипеде». Фото предоставлено «Театром на Спасской».

- За этими не всегда очевидными для зрителей терминами стоит тот огромный опыт, которым наши эксперты поделились с профессиональным педагогическим сообществом и всеми, кто интересуется интеграцией искусства в образовательные процессы, - отметили организаторы фестиваля. - Отзывы слушателей дают надежду, что школьная и внешкольная жизнь многих юных кировчан сможет стать еще интереснее, глубже и ярче. А в конечном счете все события образовательной программы фестиваля придуманы именно для этого.

Сейчас, когда разобраны последние декорации, отправлен в обратный путь театральный реквизит, артисты благодарят в социальных сетях «Вятку - город детства».

- Огромное спасибо зрителям и гостям фестиваля за теплый прием и бурные аплодисменты! - написали актеры театра «Экият» из Казани.

Что ж, через год Киров ждет следующий фестиваль, который снова объединит всех, кто любит и ценит театр.