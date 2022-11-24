Таксопарки и Яндекс рассказали о корректировке тарифов в Кирове

По итогам обсуждения крупнейшие таксопарки и Яндекс приняли решение о корректировке тарифов в Кирове. Изменение поможет привлечь в систему больше водителей, а значит — повышающий стоимость поездки в период высокого спроса коэффициент будет срабатывать реже.

Ожидается также, что корректировка позволит улучшить экономику поездок и частично компенсировать расходы на обслуживание машин такси.

К примеру, если раньше базовая стоимость поездки в Кирове на шесть километров, занимавшая 14 минут, в тарифе «Эконом» могла составить 127 рублей, то теперь цена будет 134 рубля.

Отмечается, что корректировка тарифов пройдет плавно — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.