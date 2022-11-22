Вредные выбросы и опасный мусор: жители Мурыгино три года страдают от работы местного крематория

Крематорий расположен неподалеку от жилых домов и земельных участков. Фото: скрин с видео ОНФ Кировской области

Жители Мурыгино уже несколько лет задыхаются от выбросов крематория. О ситуации рассказали активисты ОНФ.

ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ

Крематорий установлен неподалеку от жилых домов и земельных участков, выданных многодетным семьям. Работает он уже на протяжении трех лет, а сжигают там медицинские отходы, которые свозят с десятков медучреждений области.

- Несмотря на отсутствие санитарно-защитной зоны, инфраструктуры для временного хранения этих отходов, а также помещения для мытья и дезинфекции контейнеров, организация в 2020 году получила положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, - сообщают активисты. - В августе были отобраны пробы промышленных выбросов в атмосферу из труб крематоров. Норматив по содержанию оксида углерода был превышен в 2,94 раза.

СВАЛКА ИЗ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Помимо выбросов крематория, существует еще одна проблема: мусор. На территории устроена настоящая свалка из медотходов: шприцы с иглами, капельницы, одноразовая посуда из больниц и так далее. Все это лежит на земле в порванных пакетах, и добраться до этого «добра» может кто угодно - было бы желание.

На территории разбросаны мешки со шприцами, иглами и капельницами, и доступ к свалке не ограничен. Фото: скрин с видео ОНФ Кировской области

Активисты ранее уже обращались в прокуратуру с просьбой проверить госконтракты на утилизацию медотходов (а их заключили около сотни). Надзорный орган выявил нарушения и выписал предписания. Однако это не позволит людям надеяться на кардинальное решение проблемы, считают общественники. После этого куча медицинского мусора оказалась под брезентом и за забором. По факту все осталось как и было - только прокуратура сообщила, что на территории ведется строительство помещения для хранения медотходов, мытья и дезинфекции контейнеров.

В ноябре состоится суд, на котором активисты намерены доказать, что крематорные установки не предназначены для сжигания таких отходов. Однако они опасаются, что, даже если суд встанет на сторону общественников и местных жителей, крематорий не прекратит работу. И активисты направили обращение в областной Следственный комитет.

ОФИЦИАЛЬНО

И Следком начал проводить проверку. Однако не по факту обращения: в пресс-службе ведомства сообщают, что информацию получили в ходе мониторинга СМИ, выявив публикации с жалобами жителей Мурыгино.

- Местные жители просят разобраться, законно ли данный объект появился на этом земельном участке и получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. В настоящее время организовано проведение проверки. Изучаются доводы, изложенные в публикациях СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - комментирует областной Следственный комитет.