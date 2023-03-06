В Кирове полицейский спас потерявшего сознание пенсионера из горящей квартиры

Мужчина также разбудил других соседей, не дав им угореть, и активно помогал тушить пожар до приезда спасателей. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове полицейский спас пенсионера из горящей квартиры. Подробности рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 февраля в одной из многоэтажек на улице Красный Химик. Огонь вспыхнул около полуночи. Весь подъезд практически сразу заволокло дымом - о выходе на лестничную клетку не могло идти и речи. Как оказалось, пожар разгорелся в квартире на восьмом этаже. Один из соседей постучался к Алексею Широнину - заместителю начальника ОУУПиПДН отдела полиции № 1 по Кирову, и рассказал о происходящем.

- В подъезде было сильное задымление. Дверь квартиры, где произошел пожар, огнем была деформирована, удалось ее открыть. Внутри был густой едкий дым, виделся очаг пожара. Присев на корточки, я стал кричать: «Есть кто живой?» Послышались стоны... - делится правоохранитель.

Из-за густого дыма пройти в квартиру было невозможно. Однако Алексей вовремя вспомнил о противогазе, лежащем дома на балконе. Благодаря этому в итоге удалось пробраться в помещение, где полицейский буквально на ощупь нашел хозяина квартиры - пенсионер был без сознания. Широнин вытащил пострадавшего на лестничную площадку, а затем и спустил на первый этаж. Известно, что сейчас тот находится в больнице.

После произошедшего начальнику УМВД по Кировской области Константину Селянину поступило письмо от жильцов дома. По их рассказу, Алексей Широнин не только вытащил пенсионера из его квартиры, но также разбудил других соседей, не дав им угореть, а после принял активное участие в тушении пожара до прибытия спасателей. Храброго полицейского просят поощрить, и на данный момент этот вопрос решается.