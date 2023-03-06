«Объединить всех плечом к плечу - это всегда хороший принцип»: как идея ЛДПР помогает кировчанам и всей стране приблизить победу

Женщины по всей стране шьют белье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и носилки для нужд наших бойцов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не так давно в России появилось новое движение «Плечом к плечу», созданное под крылом партии ЛДПР. Однако оно не политическое - оно социальное и относится к нам всем. Каждый участник этого движения работает на приближение победы в специальной военной операции. Вступить в него и внести свой вклад может любой желающий.

ШЬЕМ ДЛЯ НАШИХ

Движение возникло около полугода назад, когда несколько инициативных женщин решили использовать свои навыки шитья во благо наших солдат. Сейчас идея разрослась и охватила большую часть страны. Россиянки шьют термическое и нательное белье для солдат, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки. Многие женщины присоединились к движению после того, как их собственные отцы, мужья и братья ушли на фронт.

Идейная вдохновительница, Элина Патыкова из Перми, создала телеграм-канал «Шьем для наших», где собираются единомышленницы. Женщина также дает мастер-классы, чтобы включаться в движение могли все желающие - даже те, кто не слишком хорошо обращаются с иголкой и ниткой. Элина желает, чтобы каждая россиянка, которая хочет помочь, могла открыть обучающее видео и сшить необходимую для наших бойцов вещь.

На данный момент по стране насчитывается 150 «швейбатов», которым помогает ЛДПР - в закупке ткани и швейных машинок, логистике и других вещах. Один из офисов превратился в новый цех для шитья.

В КИРОВЕ - НОСИЛКИ, МАСКИРОВОЧНЫЕ КОСТЮМЫ И УТЕПЛЕННЫЕ СТЕЛЬКИ

Помогают нашим бойцам и в Кировской области. Жительницы нашего региона работают над созданием носилок. Как рассказала нам одна из них, Елена, она трудилась на благо наших бойцов с сентября по декабрь 2022 года. Поучаствовать в создании необходимых вещей для наших бойцов ее пригласили друзья, с которыми она когда-то училась. За это время удалось сшить около ста носилок и несколько комплектов постельного белья. Сейчас, к сожалению, ей пришлось оставить это занятие, однако множество других кировчанок продолжают трудиться и вносить свой вклад в достижение победы.

- В любом деле объединить всех плечом к плечу - это хороший принцип, - говорит Елена.

На помощь нашим бойцам приходят не только жены и матери, но и сыновья и дочери. Учащиеся нескольких кировских техникумов и колледжей работали над пошивом теплых вещей для участников СВО. Студенты и преподаватели с декабря изготавливают маскировочные костюмы и курточки, толстовки из флиса и утепленные стельки. В некоторые учреждения уже поступили заказы на летние костюмы.

КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ?

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, сейчас в России на самом деле существует всего две партии - победителей и пораженцев. Первые воюют на фронте и помогают нашим бойцам, а вторые уехали из страны. Поэтому главная партия России - это победители. И всех их готовы поддержать и объединить. Для этого создан специальный интернет-ресурс, где все желающие могут предложить свою помощь и попросить о ней.