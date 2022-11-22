Кировский психолог: В нашей профессии случайных людей не бывает

Екатерина Агафонова: «К каждой терапии подхожу с эмпатией». Фото предоставлено героиней публикации

В преддверии Дня психолога, который отмечается в России 22 ноября, наш корреспондент встретился с кандидатом педагогических наук, практикующим психологом Екатериной Агафоновой.

Профессия психолога предполагает постоянное общение. Причем с людьми, которые обращаются к специалисту со своими проблемами и ждут помощи в их решении. Поэтому, по словам Екатерины Анатольевны, в ней не бывает случайных людей.

- Проанализировав установки студентов вуза можно выделить две основные базовые позиции, - говорит преподаватель. - Во-первых, «я понимаю, что имею проблемы и хочу их разрешить для себя». Как правило, такие люди редко работают по выбранной специальности. И во-вторых, «я чувствую людей, мне интересно познавать причинно-следственные связи в их поведении, хочу помочь им жить лучше». И этот внутренний порыв обязательно отразится в реальности, потому что в нем истинное предназначение психолога. Екатерина Анатольевна отмечает, что сейчас в Кирове наблюдается интерес к программам переподготовки кадров с непрофильным базовым образованием. Однако не всегда на них приходят слушатели с гуманными стремлениями. Встречаются чрезмерные амбиции и материализм, что вредит общему имиджу профессии в городе.

- Мне приятно осознавать, что еще с детских лет чувствовала в себе потенциал доброго, душевного человека, который искренне открыт к поддержке. Это происходило свободно и естественно. Конечно, пришлось пройти через некоторую боль и личную проработку. Но сейчас уже точно знаю, что люди не случайно рождаются в определенное время, у конкретных родителей и у них именно так складывается судьба. В моем роду много педагогов, психологов, ученых, поэтому наследственный фактор также сыграл роль, - поясняет Екатерина.

- Как Вы считаете, посещение психолога - это модная тенденция в современном мире или необходимость?

- Здесь не может быть однозначного ответа, так как положительные результаты от психотерапии могут быть только при осмысленном и осознанном выборе данного шага. Безусловно, есть такие клиенты, которые следуя опыту друзей, хотят попробовать улучшить и свои позиции. Но это заимствование, которое не может привести к проработке подсознания таким образом, как хотелось бы. Причина - чужой образ «Я», подменные мечты, которые порой даже вредят обладателю. Отмечу, что видение профессии психолога в российском обществе качественно изменилось в лучшую сторону. Как раз это и повлияло на то, что обращение к нам стало в какой-то мере модной тенденцией. Однако своевременно оказанная квалифицированная помощь создает у человека самое главное - внутреннюю опору и поэтому является необходимостью.

- Какой вид общения предпочитают Ваши клиенты: «живое» общение или онлайн?

- Поскольку мои клиенты проживают не только в Кирове, но и в других городах нашей страны и за рубежом - в Турции, Канаде, США, Франции, то пользуются возможностью обращаться онлайн через скайп. Тем более что для самоанализа запись встречи можно пересматривать в течение 30 дней. Кировчане однозначно стремятся проработать свои запросы «вживую» в уютном кабинете Центра. Могу сказать, что выбор вида общения на результат не влияет, потому что устанавливается единый ритм совместной работы и методика взаимодействия. Главное - удобство и возможности.

Нейрографика - один из способов решения психологических задач. А для Екатерины еще и возможность восстановить силы. Фото предоставлено героиней публикации

- Люди какого возраста обращаются к Вам за помощью, и кто чаще мужчины или женщины? Проблемы какого характера Вы помогаете решить своим клиентам?

- Поскольку у меня несколько образований, опыт работы, подкрепленный прохождением ежегодных курсов повышения квалификации, то направления разные. Например, в личном плане - поиск себя, выход из кризиса, формирование эмоциональной стабильности, приведение самооценки к адекватной форме. Семейная терапия помогает решать вопросы супружеской паре, вызванные рассогласованностью, непониманием или отрицанием друг друга, подавлением или манипулированием. Отдельное направление - детско-родительские отношения, включая диагностику и занятия с детьми. В этой связи возраст обращающихся за психологической помощью от 3-х и до самых преклонных лет. Самому взрослому клиенту далеко за 70. Безусловно, чаще обращаются женщины. Но очень отрадно, что и количество мужчин с каждым годом растет. Сильный пол не хочет признаваться себе, что обратиться к психологу - это не слабость. Напротив, это сила продуманного решения и ответственность за поступок. Кроме того, у мужчин бытует мнение о шарлатанстве, за которое не хочется отдавать деньги, но это всего лишь стереотип.

- Были ли в Вашей практике курьезные и нестандартные случаи, с которыми Вам пришлось «попотеть». И ситуации, когда совсем не получалось достичь желаемого?

- Курьезы бывали редко в практике и, опираясь на принцип конфиденциальности, сохраним их в тайне, чтобы клиенты чувствовали себя уверенно и спокойно. Что касается второй части вопроса, то отвечу так – редко, но были ситуации, когда нам было с клиентами «не по пути». Чувствовалась некорректность или невоспитанность с их стороны в желании обесценить мой труд или обвинить свое окружение. На мой взгляд, это неуместно и нам пришлось интеллигентно расстаться, что признано нормальной практикой. Работа должна быть для всех участников сессии комфортной для достижения нужных результатов.

- Есть ли кризисные периоды в жизни человека, связанные с определенным возрастом, и как их преодолеть?

- Это очень глубокий вопрос, на который можно написать статью в несколько газетных полос. Скажу коротко: кризис дается человеку для понимания, что старая модель поведения устарела, пора найти новую и нужно действовать, причем своевременно!

- Как Вы восстанавливаете силы после работы, отдых какого плана предпочитаете?

- У каждого психолога в арсенале свой авторский метод безопасности на консультации. Кто-то надевает воображаемый стеклянный колпак, кто-то визуально очерчивает линию. Мне помогает то, что я ученый и поэтому к каждой терапии подхожу с эмпатией. При этом выстраиваю внутреннюю позицию исследователя, что не приводит к слиянию с клиентом. Способы восстановления - прогулки на природе, декупаж и реставрация старинных предметов мебели, музыка, вязание, нейрографика, общение в семье и приготовление вкусностей. Все это меня обогащает и радует.

СПРАВКА «КП»

Екатерина Анатольевна Агафонова - кандидат педагогических наук, магистр психологии, практикующий психолог, руководитель Психологической службы в КЦ «Иджма», преподаватель КГМУ.